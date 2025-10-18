Sobota18. október 2025, meniny má Lukáš, zajtra Kristián

Taliansky súd potvrdil odškodnenie pre pozostalých po nacistickom masakri

BOLOGNA - Odvolací súd v Bologni potvrdil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, že Nemecko je povinné zaplatiť 50 miliónov eur za nacistický masaker neďaleko Bologne v roku 1944, kde zahynulo vyše 700 ľudí. Odškodnenie majú dostať tri desiatky pozostalých, peniaze však pravdepodobne vyplatí talianska vláda, informuje o tom agentúra ANSA.

Masaker v Marzabotte

V období od 29. septembra do 5. októbra 1944 bolo v obciach Marzabotto, Grizzana Morandi a Monzuno zavraždených 392 žien, 132 starších ľudí a 217 detí. Išlo o najznámejší masaker nacistických vojsk pri okupácii severného Talianska na základe pokynov poľného maršala Alberta Kesselringa. Podľa Norimberského štatútu bol klasifikovaný ako vojnový zločin a zločin proti ľudskosti.

Jednotky Waffen-SS v oblasti spolu s talianskymi fašistami spustili protipartizánsku operáciu, hoci z juhu sa už blížili spojenecké vojská. V skutočnosti však systematicky vraždili civilné obyvateľstvo.

Súdne uznanie a odškodnenie

Podľa novín Corriere di Bologna Nemecko na súde nespochybnilo priebeh udalostí ani zodpovednosť nacistického režimu. Výška odškodnenia sa pohybuje od 400 000 do takmer troch miliónov eur na rodinu na základe troch typov škôd: strata rodičovských väzieb, ujma vyplývajúca z narušenia rodinného života a utrpenie obetí, ktoré prežili.

Približne polovica z pozostalých už podala žiadosť vládnemu fondu pre finančné odškodnenie obetí nacistických a fašistických represálií, ktorý zriadila Draghiho vláda v roku 2022. Podľa novín by si fond vyžadoval dodatočné financovanie na základe početných rozhodnutí súdov v poslednom období.

