Klaudia sa podelila o horor v USA: Musela na pohotovosť, potom prišiel šok! Astronomický účet

MIAMI – Počas pobytu v zahraničí si mnohokrát neuvedomujeme, že tamojší zdravotný systém môže fungovať na úplne iných princípoch. Najčastejšie sa to odzrkadľuje na poplatkoch za zdravotnú starostlivosť. Poľka, ktorá žije v USA už niekoľko rokov zostala napriek tomu v šoku, keď dostala faktúru za bežné vyšetrenie na pohotovosti. Ihneď sa s tým podelila so svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti.
V dnešnej dobe už nie je nič zvláštne na tom, že mladí ľudia odchádzajú žiť do zahraničia. Do tejto kategórie patrí aj Poľka Klaudia Tuğulová, ktorá sa rozhodla pre život v americkom Miami. Počasie a platové podmienky sú jedna vec, no mladí ľudia častokrát zabúdajú, že poplatky za zdravotnú starostlivosť v cudzine môžu byť diametrálne odlišné oproti krajine, v ktorej vyrastali.
Obrovské sumy
Ako píše Fakt, Klaudia musela ísť v Miami na pohotovosť. Na starostlivosť a personál sa nesťažovala, no doslova ju šokovala faktúra v dolároch (USD) za všetky zákroky a vyšetrenia, ktoré ten večer podstúpila. Bola tak rozladená, že sa tou strašnou skúsenosťou musela podeliť so sledovateľmi na TikToku.
Klaudia v krátkom videu uverejnila cenník, ktorý obsahoval poplatok za každú položku. Portál pripomína, že v nemocnici mala pobudnúť sedem hodín.
Ultrazvuk panvy ju vyšiel na 129 USD (111,45 eur), CT vyšetrenie brucha a poplatok za kontrastnú látku na 242 USD (209,12 eur), krvné testy s podrobným rozborom dokonca na 454 USD (392,32 eur). Najdrahšou položkou na cenníku bol poplatok za výsledný skener po CT vyšetrení, čo predstavovalo až 5 999 USD (5 183,98 eur).
Poľská verejnosť je zhrozená
Na zozname, ktorý sa ukazuje na videu, je vidieť desať položiek, ale podľa Klaudie bolo tých poplatkov ešte viac. Ako ďalej spomenula, išlo o bežnú návštevu pohotovosti a štandardný diagnostický zákrok. "Žiadna hodinová operácia ani pobyt na lôžku v nemocnici," zdôraznila.
"Navyše po lieky som vôbec nebola, takže nerozumiem, prečo mám zaplatiť aj 20 dolárov (17,28 eur) za 'lekárenské' služby," dodala.
Jediná vec, ktorá Klaudiu zachránila, bolo, že má v USA platné zdravotné poistenie. To malo napokon pokryť väčšinu z celkovej sumy 11 277, 35 USD (9 745,21 eur). Poľka však napriek tomu neskrýva údiv, že zdravotná starostlivosť v USA stojí toľké peniaze.
Medzi komentármi, ktoré sa objavili pod jej príspevkom niekto poznamenal nasledovné: "Teraz si predstavte, že ma niekto rakovinu. Pre Boha, aké vysoké bude mať tento pacient poplatky?" Niekto ďalší napísal: "Keby som dostal takýto účet za zdravotnú starostlivosť, asi sa rozplačem."
1 euro = 1,16 USD