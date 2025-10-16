Štvrtok16. október 2025, meniny má Vladimíra, zajtra Hedviga

To sa mohlo skončiť zle: Nevesta na svadbe vážne ohrozila vlastnú matku! Všetko zachytila kamera

Nevesta podpálila matke vlasy.
Nevesta podpálila matke vlasy. (Zdroj: Instagram)
VILNIUS - Na litovskej svadbe sa z romantickej chvíle stal horor. Keď nevesta Karole prijímala gratulácie od svojej mamy, zabudla, že drží horiacu sviečku. O sekundu neskôr už ženina hlava horela – a dráma sa len vďaka duchaprítomnosti ženícha skončila bez tragédie.

Nevinný bozk sa zmenil na oheň

Začiatkom októbra sa v Litve odohrala scéna, ktorá sa okamžite rozšírila po internete. Počas svadobnej hostiny prijímala nevesta Karole blahoželania od svojej mamy. Keď sa k nej naklonila, aby ju pobozkala, pritiahla k sebe aj horiacu sviečku, ktorú držala v ruke.

V priebehu sekundy sa matkine vlasy vznietili a začali prudko horieť. Hosťom doslova zamrzol úsmev na tvári – ich šok zachytili kamery mobilných telefónov.

Ženích zareagoval ako blesk

Kým väčšina prítomných len neveriacky sledovala, čo sa deje, zasiahla rýchla reakcia ženícha. Holou rukou okamžite udusil plamene skôr, než sa oheň mohol rozšíriť. Vďaka jeho reflexu sa incident skončil bez vážnych zranení, no video, ktoré koluje po sociálnych sieťach, vyvoláva zimomriavky.

Milióny pozretí a humor nevesty

Záznamy z „ohnivej“ svadby sa stali virálnymi – získali milióny pozretí na TikToku aj Instagrame. Jedno z videí zverejnila samotná Karole a pokúsila sa brať celú udalosť s nadhľadom.

„Naša svadba horela. Doslova,“ napísala k videu s úsmevným komentárom.

