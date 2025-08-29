Tragédia na svadbe: Mladý ženích prišiel o život! Zastrelila ho švagriná

ANKARA - V tureckej čiernomorskej oblasti sa radostný deň skončil smrťou. Počas tradičnej slávnostnej streľby bol na vlastnej svadbe smrteľne zasiahnutý 23-ročný ženích. Podľa polície strieľala jeho švagriná, ktorá už čelí vyšetrovaniu.
Výstrely namiesto radosti
Mladomanželia Beyzanur Beyazit a Ali Karaca odchádzali zo svadobnej ceremónie, keď došlo k nešťastiu. Podľa miestnych médií vystrelila 47-ročná švagriná ženícha. V jej záhrade polícia neskôr objavila dve nelegálne držané pištole.
Ťažko zranený Ali Karaca bol prevezený do štátnej nemocnice, kde zraneniam podľahol. Prokuratúra otvorila vyšetrovanie.
Smrtiace „tradičné“ zvyky
Slávnostná streľba je v čiernomorskej oblasti Turecka stále bežným svadobným zvykom. No často prináša krvavé následky. Daily Mail pripomenul, že len minulý týždeň v provincii Trabzon zahynul jeden muž a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri podobnej udalosti tesne pred svadbou.
Tragédiám sa Turecko nevyhýba ani v minulosti. V roku 2018 zomrel lekár, ktorý si na svadbe nešťastne prestrelil hlavu pri kontrole pištole, keď zbraň náhodne vystrelila.