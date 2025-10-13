Výbuch a požiar v bytovom dome v Nemecku: Hlásia desiatky zranených

BERLÍN - Najmenej 46 ľudí utrpelo v pondelok nadránom zranenia pri výbuchu a následnom požiari výškovej obytnej budovy v nemeckej metropole Berlín, informuje agentúra DPA a denník Bild.
Jeden z obyvateľov dotknutej bytovky utrpel zranenie hlavy a jeho stav je vážny, je však mimo ohrozenia života, uviedla tamojšia polícia, ktorá musela celú budovu v berlínskej štvrti Neukölln evakuovať. Dovedna 13 ďalších ľudí bolo hospitalizovaných.
K explóziám a požiaru došlo zhruba o pol štvrtej nadránom v byte na prízemí budovy, ktorý kompletne vyhorel, ako bolo vidieť na snímkach z miesta incidentu. Podľa správ denníka Bild došlo počas hasenia požiaru v byte k ďalším výbuchom, pričom detonácie rozbili okná. Príčina výbuchov doposiaľ nebola bezprostredne známa.