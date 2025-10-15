Pred nákupným centrom v Ekvádore vybuchlo vozidlo: Hlásia jednu obeť

QUITO - Pred nákupným centrom Mall del Sol v najväčšom ekvádorskom meste Guayaquil v utorok explodovalo vozidlo. Pri výbuchu zahynula jedna osoba a niekoľko ďalších utrpelo zranenia, píše agentúra AP a Reuters.
Ekvádorský minister vnútra John Reimberg uviedol, že polícia v blízkosti našla aj druhé auto s výbušninami, ktoré však stihla zneškodniť. „(Výbušné) zariadenia boli profesionálne zhotovené zločineckými skupinami s cieľom šíriť chaos,“ napísal minister na sociálnej sieti X. Z miesta internetom kolujú zábery, na ktorých vidieť, ako vozidlo pred výbuchom zachvátili plamene. Podľa tamojšieho hasičského zboru je obeťou explózie taxikár, ktorý sedel v aute zaparkovanom neďaleko.
„Budeme prenasledovať tých, ktorí spáchali tento teroristický čin. Dolapíme ich a budú stíhaní v plnom rozsahu zákona,“ povedal novinárom guvernér provincie Guayas Humberto Plaza. Agentúra Reuters uvádza, že Guayaquil je jedným z najnebezpečnejších miest v Ekvádore. Pri podobnom incidente minulý mesiac explodovalo auto pred miestnou väznicou, nikto sa vtedy však nezranil.