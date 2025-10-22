Obrovská tragédia! Výbuch cisterny s palivom si vyžiadal najmenej 29 obetí

ABUJA - Najmenej 29 ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri výbuchu cisterny s palivom, ktorá sa v utorok prevrátila na diaľnici v strednej Nigérii, uviedli tamojšie záchranné služby. Informovala o tom agentúra AFP.
Miestny koordinátor národnej záchrannej agentúry objasnil, že nákladné auto prevážajúce palivo sa prevrátilo a došlo k úniku. Ľudia si prišli nabrať palivo, v tom však cisterna vybuchla, pričom zahynulo 29 osôb a ďalších 42 utrpelo zranenia.
Agentúra Reuters informuje, že takéto incidenty sú v Nigérii časté a každoročne si vyžiadajú desiatky obetí na životoch. V tejto najľudnatejšej africkej krajine sa ropné produkty prepravujú po cestách z dôvodu obmedzenej infraštruktúry ropovodov. Príčinou častých dopravných nehôd sú aj zle udržiavané cesty.
V marci tohto roku zahynulo desať ľudí pri hromadnej zrážke neďaleko hlavného mesta Abuja, pri ktorej došlo k požiaru cisterny. V štáte Niger v januári prišlo o život 98 ľudí, ktorí si po havárii cisterny prišli nabrať palivo, tvrdí AFP.