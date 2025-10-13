Británia je pripravená zohrať kľúčovú úlohu pri obnove Pásma Gazy, uviedol Starmer

LONDÝN - Britský premiér Keir Starmer v pondelok na summite v egyptskom meste Šarm aš-Šajch plánuje oznámiť, že jeho vláda je pripravená zohrať „vedúcu úlohu“ pri obnove Gazy, uviedla v nedeľu vo vyhlásení kancelária predsedu vlády v Londýne. Informuje o tom agentúra AFP.
Starmer sa zúčastní sa mierovom summite, ktorému predsedá americký prezident Donald Trump a egyptská hlava štátu Abdal Fattáh Sísí po uzavretí prímeria v Pásme Gazy. Na stretnutí plánuje Starmer oznámiť humanitárnu pomoc vo výške 26,7 milióna dolárov ako súčasť širšieho záväzku pomoci v Gaze. Financie by sa mali využiť na obnovenie dodávok vody či sanitačných a hygienických služieb, ktoré zostali zničené v dôsledku vyše dvojročnej vojny Izraela a palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Nastala „prvá, kľúčová fáza ukončenia tejto vojny a teraz musíme v plnej miere realizovať druhú fázu“, povie na schôdzke britský premiér podľa tlačovej správy svojho úradu. Britská vláda tiež oznámila, že usporiada trojdňovú konferenciu o obnove a rekonštrukcii Gazy, na ktorej sa prediskutujú plány pre transformáciu palestínskej enklávy.
Spojené kráľovstvo zohrá kľúčovú úlohu
„Na konferencii sa zúčastnia rôzni medzinárodní partneri z Nemecka, Talianska, Saudskej Arábie, Jordánska a Palestínskej samosprávy, ako aj zástupcovia súkromného sektora a medzinárodných rozvojových finančných inštitúcií a finančníkov,“ uvádza sa v tlačovej správe. Dátum konferencie však doposiaľ nie je známy.
„Gaza je úplne zničená. Prímerie nám dáva príležitosť naliehavo zintenzívniť humanitárne snahy, no aj nahliadnuť do budúcnosti obnovy Gazy,“ uviedla vo vyhlásení britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová. „Spojené kráľovstvo tiež zohrá kľúčovú úlohu v tomto procese – zvolá rôzne strany tak, ako to robíme už dnes spolu s Egyptom, a prinesie odborné znalosti, skúsenosti a investície z Londýna na podporu povojnovej obnovy,“ dodala.