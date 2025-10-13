Trump na mierovom summite o Gaze: Dosiahli sme nemožné, ostatné pôjde ľahšie

ŠARM AŠ ŠAJCH - Americký prezident Donald Trump v pondelok na mierovom summite o Pásme Gazy v egyptskom meste Šarm aš-Šajch vyhlásil, že na Blízkom východe je konečne mier. Vyjadril sa tak po podpise dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorú podpísal spoločne s predstaviteľmi sprostredkovateľských krajín - Egypta, Kataru a Turecka. Egypt mu za jeho úsilie udelí najvyššie štátne vyznamenanie. Informujú o tom svetové média.
Trump na tlačovej konferencii povedal, že toto je „deň, o ktorý sa ľudia v celom regióne i na celom svete snažili, dúfali a modlili sa“. „Dosiahli sme to, čo všetci považovali za nemožné, a konečne máme mier na Blízkom východe,“ vyhlásil a dodal, že teraz začína obnova, ktorá bude podľa jeho slov možno tou najľahšou časťou. „Myslím, že sme už zvládli veľa z toho najhoršieho, pretože ostatné veci už pôjdu ľahšie. Všetci vieme, ako obnovovať, a vieme stavať lepšie ako ktokoľvek na svete,“ povedal. Taktiež poznamenal, že Pásmo Gazy musí byť demilitarizované.
Trump vyjadril vďaku arabským a moslimských krajinám, ktoré podľa jeho slov v tomto úsilí pomohli. V abecednom poradí spomenul štáty, ktorých predstavitelia sú na spomínanom summite. Na tlačovej konferencii vystúpil aj egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, podľa ktorého spomínaná dohoda „otvára dvere pre novú éru mieru a bezpečnosti na Blízkom východe“. Ukončenie vojny v Gaze by podľa neho malo byť ukončením všetkých vojen v regióne.
Sísí podporuje dvojštátne riešenie konfliktu
Jediným spôsobom, ako naplniť túžby palestínskeho aj izraelského národa po ukončení konfliktu, je podľa Sísího dvojštátne riešenie. „Mier nevytvárajú krajiny a štáty, ale ľudia, ktorí sú presvedčení, že včerajší nepriatelia sú dnešní priatelia,“ vyhlásil. Zároveň oznámil, že Egypt bude hostiť summit o obnove palestínskej enklávy. Egypt udelí Trumpovi Rad Nílu, najvyššie štátne vyznamenanie. Trump v reakcii povedal, že je hlboko poctený týmto vyznamenaním. „Níl je taký krásny, taký veľkolepý. Je to nádherný titul,“ konštatoval.
Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf vo svojom vystúpení vyzdvihol šéfa Bieleho domu a uviedol, že ho Pakistan znova nominuje na Nobelovu cenu za mier. Dohoda, ktorú predstavitelia podpísali, je podľa Trumpa komplexná. Stanica CNN uviedla, že na fotografii z podpisu bolo vidno jednu stranu dokumentu, na ktorej stojí niekoľko cieľov a záväzkov vrátane „tolerancie, dôstojnosti a rovnakých príležitostí pre každého človeka“.