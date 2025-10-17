Saudská Arábia a Spojené štáty rokujú: Chcú uzavrieť novú dohodu

RIJÁD - Saudská Arábia a Spojené štáty rokujú o uzavretí novej obrannej dohody podobnej dohode medzi USA a Katarom. Podľa informácií denníka Financial Times (FT) odvolávajúceho sa na svoje zdroje by krajiny mohli zmluvu podpísať počas budúcomesačnej návštevy saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána v Bielom dome.
Podľa vysokopostaveného anonymného zdroja Financial Times z prostredia americkej prezidentskej administratívy krajiny „diskutujú o podpísaní niečoho, keď príde korunný princ, ale podrobnosti sa ešte menia“. Saudská Arábia minulý mesiac podpísala obrannú dohodu aj s Pakistanom.
Hrozba aj pre USA
Denník napísal, že prerokúvaná obranná dohoda by mala byť podobná nedávno uzavretej dohode medzi Spojenými štátmi a Katarom, podľa ktorej je akákoľvek hrozba ozbrojeného konfliktu voči Kataru hrozbou aj pre USA. Washington a Dauha zmluvu uzavreli po tom, čo sa Izrael minulý mesiac pokúsil zabiť lídrov militantného hnutia Hamas leteckými útokmi v metropole Kataru.
Americké ministerstvo zahraničných vecí pre Financial Times priblížilo, že obranná spolupráca s arabským kráľovstvom je „silným základom regionálnej stratégie“ USA, ale odmietlo poskytnúť k potenciálnej dohode bližšie podrobnosti.
Agentúra Reuters uvádza, že Saudská Arábia sa dlhodobo usiluje o bezpečnostné záruky od Spojených štátov podobné garanciám, ktoré z obrannej dohody vyplývajú Kataru. Washington sa zasa pri rokovaniach údajne zameriava na normalizáciu vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Izraelom.