Británia vyškrtla zo zoznamu teroristických organizácií TÚTO sýrsku skupinu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

LONDÝN - Britská vláda v utorok vyradila sýrsku skupinu Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) vedenú dočasným prezidentom Ahmadom Šarom zo svojho zoznamu zakázaných teroristických organizácií. Informuje správa agentúry Reuters.

Vo vyhlásení vláda uviedla, že tento krok umožní Spojenému kráľovstvu užšie spolupracovať s novou sýrskou vládou. Kabinet tiež tvrdí, že vďaka tomu bude môcť spolupracovať so Sýriou pri eliminácii pozostatkov programu vývoja chemických zbraní režimu bývalého sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Tlak na dosiahnutie skutočného pokroku

„Spojené kráľovstvo bude naďalej vyvíjať tlak na dosiahnutie skutočného pokroku a bude požadovať od sýrskej vlády, aby niesla zodpovednosť za svoje kroky v boji proti terorizmu a pri obnovovaní stability v Sýrii a širšom regióne,“ píše sa vo vyhlásení. Británia zaradila skupinu HTS na zoznam teroristických organizácií v roku 2017, čím pre občanov skriminalizovala podporu tejto skupiny alebo vstup do nej. Londýn v decembri minulého roka po páde Asadovho režimu oznámil, že toto označenie prehodnotí.

Islamisti vedení HTS v decembri 2024 zvrhli dlhoročného prezidenta Bašára Asada a prevzali moc v Sýrii. Skupina pod vedením Šaru pred niekoľkými rokmi prerušila väzby s al-Káidou. Deklarovaným cieľom novej sýrskej vlády je vybudovať inkluzívnu a demokratickú Sýriu. Spojené štáty pod vedením administratívy prezidenta Donalda Trumpa zrušili označenie skupiny Hajat Tahrír aš-Šám ako zahraničnej teroristickej organizácie v júli tohto roka.

