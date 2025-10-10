Peking simuluje útoky na Taiwan! Výcvikové stredisko s rozlohou Los Angeles a DETAILNÁ maketa hlavného mesta Tchaj-pej

PEKING – Čína má dlhodobý záujem o získanie vplyvu nad ostrovom Taiwan. Armáda už podnikla viacero druhov cvičení s rýchlym presunom k pobrežiu a následným vylodením. Armáda má dokonca k dispozícii maketu hlavného mesta Taiwanu. Satelitné snímky tu odhalili nové možné plány na veľký útok.
Čínska armáda má na výcvikovej vojenskej základni Zhurihe v autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko k dispozícii veľkú maketu hlavného mesta Taiwanu, Ako upozorňuje Newsweek, za posledných päť rokov tento model zväčšili trojnásobne.
Rozľahlý komplex bol vybudovaný so zámerom simulácie realistických podmienok na bojisku v rozličnom teréne. Analytici sú názoru, že replika mesta Tchaj-Pej má posilniť výcvik pre potenciálnu operáciu na obsadenie ostrova a kapituláciu miestnej vlády.
Dôraz na detail
Už v roku 2015 bola v rámci makety dokončená budova prezidentskej kancelárie, no teraz pribudlo aj sídlo Najvyššieho súdneho orgánu Taiwanu (Súdny juan). Uviedol to Japonský inštitút pre národné záujmy (JINF). Čína nenechala nič na náhode a zamerala sa aj na detaily. Najvyšší súd je spojený s prezidentským komplexom podzemným tunelom o dĺžke zhruba 280 metrov.
Na satelitných snímkach Sentinel-2 Európskej vesmírnej agentúry (ESA) z 8. októbra tohto roku je vidieť červenú strechu oproti budove Najvyššieho súdu. Tá patrí podľa JINF Nárdonému obrannému rezervnému veliteľstvu Taiwanu, ktoré má v prípade potreby poverenie vyhlásiť mobilizáciu vojenských záloh.
Vojenské cvičenia
Satelitné snímky odhalili aj presun ťažkej vojenskej techniky, na základe čoho analytici predpokladajú, že čína podniká v oblasti vojenské cvičenia a simulácie útoku. Najintenzívnejší presun bol zaznamenaný pri replikách budovy prezidentskej kancelárie a sídla ministerstva zahraničných vecí.
"Simulácia bola zjavne zameraná na neutralizáciu vedúcich zložiek ostrova a jej názorne odhalená ukážka (satelitmi) môže slúžiť Pekingu ako psychologický nástroj na dosiahnutie cieľov," uvádza japonský inštitút.
"Za vlády Si Ťin-pchinga Čína rýchlo rozšírila výcvikovú základňu Zhurihe, pričom pridaním makety najvyššieho súdu a vybudovaním podzemného tunela vysiela Taiwanu jasný odkaz," povedal Maki Nakagawa z národného inštitútu pre informačný výskum s tým, že aj keď sú na ostrove vybudované únikové cesty, Čína v prípade invázie všetky zablokuje.
Vyjadrenia USA a Číny
USA sa domnievajú, že od čínskeho prezidenta prišli do armády jasné rozkazy. Vojsko má byť údajne do roku 2027 pripravené dobyť Taiwan. Na druhej strane ale kolujú teórie, že do dvoch rokov sa ešte tento scenár nemusí odohrať.
Peking je naďalej presvedčený, že budúcnosť Taiwanu je spojená s Čínou. Šéf čínskej diplomacie Guo Jiakun dňa 29. septembra nazval ostrov "taiwanským regiónom" a dodal, že "nič nezastaví znovuzjednotenie Číny".