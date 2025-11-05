Šokujúce odhalenie: Unikli tajné ruské dokumenty: Čína sa s pomocou Moskvy pripravuje na rozhodujúci útok

PEKING - Hackeri zverejnili utajené ruské materiály, ktoré naznačujú, že Kremeľ podporuje prípravy Pekingu na možnú vojenskú operáciu proti Taiwanu. Podľa dokumentov sa hovorí o roku 2027 ako o rozhodujúcom termíne.
V ruskom prostredí unikli interné dokumenty, ktoré vykresľujú oveľa užšiu strategickú spoluprácu Moskvy a Pekingu, než sa doteraz predpokladalo. Materiály, ktoré získali hackeri, naznačujú, že Čína sa pripravuje na vojenský zásah proti Taiwanu — a Rusko pri tom zohráva podpornú úlohu. Informuje o tom britský vojenský think-tank RUSI.
Z dokumentov vyplýva, že cieľom je mať ozbrojené sily pripravené na zásah už v roku 2027. Podpora sa má týkať vojenského know-how, technológií aj plánovania operácií.
Prípravy na inváziu ako strategický projekt
Uniknuté podklady opisujú, že cieľom je vytvoriť podmienky na rýchlu operáciu, ktorá by zabránila Taiwanu a jeho partnerom efektívne reagovať. Dokumenty majú poukazovať na spoločný záujem Moskvy a Pekingu oslabiť vplyv USA v Ázii aj globálne.
Kremeľ podľa spisov vidí v prípadnom konflikte spôsob, ako posilniť vlastné postavenie a zároveň odviesť pozornosť Západu od vojny na Ukrajine.
Čínsky líder Si Ťin-pching mal podľa portálu Newsweek vydať ozbrojeným silám jasný pokyn: do roku 2027 musia byť pripravené na vojenský zásah proti Taiwanu. Kľúčom má byť rozsiahla námorná operácia, ktorú má dopĺňať aj koordinovaný útok zo vzduchu.
Globálne riziko a budúce napätie
Potenciálna operácia proti Taiwanu sa už dlhšie spomína ako jeden z najvážnejších bezpečnostných scenárov nadchádzajúcich rokov. Únik dokumentov len prehĺbil obavy, že Peking môže konať v presne určenom časovom rámci — a že v pozadí má podporu ďalšej veľmoci.
Ak by sa plány potvrdili, svet by čelil rozšíreniu konfliktu z Európy až do Indo-pacifického regiónu, s obrovským dopadom na geopolitiku a globálnu ekonomiku.