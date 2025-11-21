VAROVANIE pre Taiwan prichádza aj z Ukrajiny: VOJNA s Čínou je na spadnutie, NEOPAKUJTE naše chyby!

KYJEV – Situácia okolo Taiwanu a Číny je už nejakú dobu nejasná. Veľká komunistická krajina si naďalej nárokuje územie tohto ostrovného štátu. Taiwan chce ale zostať nezávislým, pričom vláda má oveľa lepšie kontakty so západnými krajinami na čele s USA. Vojna je podľa dlhoročného generála na spadnutie.
Peking si nemôže dovoliť stratiť Taiwan nielen z geopolitického, ale aj ekonomického hľadiska. Taiwan je v podstate susednou krajinou Číny, keď tieto dve územia oddeľuje len 380 km široký Taiwanský prieliv. Z ekonomického hľadiska je Taiwan svetovou jednotkou vo výrobe čipov do rôznej elektroniky. I keď sa ostrovný štát nachádza blízko Číny, vláda má oveľa lepšie vzťahy so západnými krajinami, najmä s USA. Washington sa už nie raz vyjadril, že v prípade vojny je ochotný pomôcť s obranou Taiwanu.
Paralely s Ukrajinou
Vo svetle týchto udalostí prišlo pre Taiwan veľké varovanie varovanie od bývalého dlhoročného generála v službách ukrajinskej armády Andrii Ordynovič. Ten varoval priamo prezidenta Taiwanu, aby sa "zapojil do simulácií možných vojnových scenárov", a aby už "neopakoval (naše) chyby". Rovnako ako Ordynovič, aj mnohí iní analytici porovnávajú Taiwan s Ukrajinou, keď bola vo fáze pred ruskou okupáciou. A vidia tu mnohé paralely. V oboch krajinách vládne demokracia a krajiny ležia v tieni silných nepriateľských susedov, píše Newsweek.
Čína si nárokuje Taiwan ako svoje územie, hoci Čínska komunistická strana tam nikdy nevládla. Prezident Si Ťin-pching sľúbil, že zjednotenie je nevyhnutné, pričom nevylúčil použitie sily. Peking zvyšuje vojenskú aktivitu okolo ostrova, čo v posledných rokoch prinútilo Taiwan investovať viac do obrany.
"Politické vedenie Taiwanu musí byť uvedomelé a mať plné povedomie o bezpečnostnej situácii, a to z dôvodu, aby mohlo včas uplatniť dôležité strategické a taktické rozhodnutia," dodáva Ordynovič s tým, že najlepším riešením je podľa neho stanoviť pravidlá pre čo najširšiu škálu možných scenárov. Zahŕňa to zapojenie vodcu do počítačových simulácií aj cvičení so záložnými silami a civilistami.
Zástupca náčelníka generálneho štábu spravodajských služieb taiwanského ministerstva obrany, Hsieh Jih-sheng, počas prejavu vo Varšave vyhlásil, že "od Ukrajiny a jej príbehu sa môžeme veľa naučiť a zvoliť lepšiu celkovú pripravenosť (na prípadný útok nepriateľa)".
"Porážka Ukrajiny Ruskou federáciou bude pre Čínu signálom, že môže podniknúť rovnaké kroky proti Taiwanu," dodal na záver Jih-sheng.