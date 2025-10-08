Trump vyzval na uväznenie demokratického starostu Chicaga a guvernéra Illinois

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že starosta mesta Chicago Brandon Johnson a guvernér štátu Illinois J. B. Pritzker by mali ísť do väzenia. Oboch opozičných demokratov bez predloženia dôkazov obvinil, že nezabezpečili ochranu federálnych imigračných úradníkov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Trump výzvu na ich uväznenie uverejnil na svojej sieti Truth Social v čase, keď nariadil nasadenie 700 príslušníkov Národnej gardy do Chicaga napriek námietkam miestnych predstaviteľov. Agentúra AFP to označila za eskaláciu jeho mimoriadnych útokov na politických oponentov. Národnú gardu nasadil po sérii násilných incidentov a protestov, ktoré v posledných týždňoch sprevádzali sprísnenie imigračnej politiky jeho administratívy.
Demokrati nesúhlasia s raziami ICE
Demokratickí lídri v Illinois nesúhlasia s príkazom prezidenta, aby pracovníci Imigračného a colného úradu (ICE) vykonávali agresívne razie proti migrantom v Chicagu, treťom najväčšom meste USA, uviedla AFP. „Starosta Chicaga by mal byť vo väzení za to, že nezabezpečil ochranu príslušníkov ICE! Guvernér Pritzker tiež!“ napísal Trump.
Sudkyňa odmietla okamžité predbežné opatrenie
Proti nasadeniu Národnej gardy sa predstavitelia Illinois bránia žalobu, ale sudkyňa April Perryová, vymenovaná Trumpovým demokratickým predchodcom Joeom Bidenom, odmietla vydať okamžité predbežné opatrenie. Vládu vyzvala, aby jej poskytla viac informácií.
Trump už v pondelok pohrozil, že by mohol využiť mimoriadne právomoci, ktoré mu dáva zákon o povstaní z roku 1807 (Insurrection Act), ak budú súdy blokovať vyslanie Národnej gardy do amerických miest vedených demokratmi. Reagoval na predbežné opatrenie federálnej sudkyne v štáte Oregon, ktorá v nedeľu zakázala vyslanie vojakov Národnej gardy do tamojšieho hlavného mesta Portland. Jej predbežné opatrenie platí do 18. októbra
Nasadenie Národnej gardy aj v ďalších mestách
Zákon o povstaní oprávňuje prezidenta povolať ozbrojené sily USA na potlačenie nepokojov, povstania alebo ozbrojenej vzbury proti federálnej vláde. Prezident USA už predtým nariadil nasadenie Národnej gardy v Los Angeles, Washingtone a Memphise, ktoré tiež ovládajú opoziční demokrati. Zdôvodnil to protestami proti zásahom pracovníkov ICE, ktoré sprevádzali fyzické strety a údajne rozrastajúcou sa kriminalitou.