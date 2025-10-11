Nočný výbuch v bratislavskom obchodnom centre: Páchateľ poškodil bankomat aj vstupné dvere!

BRATISLAVA - V Bratislave sa odohrala ďalšia nočná dráma. Krátko po tretej hodine ráno otriasol časťou mesta výbuch bankomatu v nákupnom centre na ulici Pri Hrubej lúke. Páchateľ po sebe zanechal spúšť a ušiel neznámym smerom.
Policajti bratislavskej krajskej kriminálky vyšetrujú výbuch bankomatu, ku ktorému došlo v noci z piatka na sobotu. Operátori linky 158 prijali hlásenie o 03.30 hod. ráno. „Policajti hodnovernosť oznámenia preverili a potvrdili. Doposiaľ neznámy páchateľ poškodil vstupné dvere do nákupného centra a poškodil tam zabudovaný bankomat,“ informovala polícia na sociálnej sieti.
Celková výška škody zatiaľ nie je známa a zostáva predmetom ďalšieho dokazovania. Prípad vyšetruje odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. Zatiaľ nie je jasné, či sa páchateľovi podarilo z bankomatu odniesť hotovosť, ani akým spôsobom výbuch spôsobil. Polícia naďalej vykonáva potrebné procesné úkony a po páchateľovi pátra.