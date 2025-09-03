Varovanie šéfa NATO hovorí jasne: Ruská raketa môže byť v Európe za desať minút! Nie sme v bezpečí

BRUSEL - Generálny tajomník NATO Mark Rutte na tlačovej konferencii v Luxembursku zdôraznil, že Európa nesmie podceňovať hrozbu z Moskvy. Podľa neho by moderná ruská raketa potrebovala na zásah miest ako Haag či Madrid len okolo desať minút.
„Nie sme tak ďaleko, ako si myslíme“
Rutte vo vystúpení, ktoré citoval denník The Guardian, varoval, že pocit bezpečia v západnej Európe môže byť klamlivý. „Nemali by sme byť naivní. Dnes sa to môže týkať Luxemburska, mojej krajiny Holandska alebo hociktorej inej. Myslíme si, že Rusko je ďaleko, ale v skutočnosti je veľmi blízko. Rozdiel medzi Litvou na fronte a mestami ako Haag či Madrid je len päť až desať minút – presne toľko potrebujú ich rakety, aby zasiahli tieto časti Európy,“ vyhlásil.
Celá Európa je v ohrození
Podľa šéfa aliancie nie je správne hovoriť o východnom krídle NATO len v súvislosti s Pobaltím. „Dnes sú na východnom krídle všetci – či žijete v Londýne, alebo v Tallinne. Nie je v tom žiadny rozdiel,“ zdôraznil.
Hybridné útoky ako varovanie
Rutte pripomenul aj incident, pri ktorom muselo lietadlo s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou núdzovo pristáť pre rušenie GPS signálu. Podľa neho ide o ukážkový príklad hybridnej vojny. Portál FlightRadar24 však túto informáciu poprel.
„Slovo hybridný som nikdy nemal rád, znie to príliš nevinne. Ale toto je presne ono – zasahovanie do komerčného letectva s potenciálne katastrofálnymi následkami, pokus o atentát na významného priemyselníka v členskom štáte NATO či kyberútok na britskú národnú zdravotnú službu. To nie sú malé nepríjemnosti. To sú obrovské incidenty s obrovským dosahom,“ vyhlásil Rutte.
Podľa generálneho tajomníka je preto nevyhnutné, aby si všetky členské štáty uvedomili, že ruská hrozba je spoločná a netýka sa iba štátov susediacich s Ukrajinou.