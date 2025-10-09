Horor v Nemecku: Bývalý pravicový politik nechával znásilňovať nevlastné dcéry! Ponúkal ich cudzím mužom

BERLÍN - Na nemeckom súde v Görlitzi padol rozsudok, z ktorého tuhne krv v žilách. Bývalý funkcionár krajne pravicovej strany NPD z Budyšína zarábal na znásilňovaní vlastných nevlastných dcér. Dievčatá ponižoval, natáčal a ponúkal iným mužom. Teraz pôjde do väzenia na 13 rokov.
Otec, ktorý sa zmenil na netvora
Marco W. (40), bývalý okresný predseda strany NPD (dnes premenovanej na Die Heimat), roky terorizoval dve nevlastné dcéry. Dnes majú 22 a 18 rokov – v čase, keď sa zločiny odohrávali, boli ešte tínedžerky.
Muž ich nielen sexuálne zneužíval, ale aj systematicky manipuloval a psychicky týral. Jednu z nich nútil k sexuálnym praktikám, ktoré sám natáčal a predával na pornografických portáloch. Všetko robil pre peniaze.
„Rozhodujem, kto ťa bude používať“
Počas procesu zazneli správy, ktoré dievčatá od neho dostávali. „Ja rozhodujem, čo urobíš. Budeš využívaná, kým ja chcem,“ napísal jednej z nich, ako priniesol denník Bild.
Pod hrozbami ich donútil k natáčaniu pornografických videí, ktoré potom ponúkal na internete. S cudzími mužmi si dopisoval v ich mene a predstieral, že ide o dievčatá, ktoré sa ocitli v núdzi. Týmto spôsobom z mužov vylákal aj peniaze – spolu viac než 300-tisíc eur.
Skupinové znásilnenia na parkoviskách
Zneužívanie sa odohrávalo na najrôznejších miestach – na diaľničných toaletách, parkoviskách, v kinách či dokonca na kapotách áut. Staršiu z dievčat mal nechať znásilniť viacerými mužmi, ktorí podľa vyšetrovateľov možno ani netušili, že dievča nekoná dobrovoľne.
Jedno z videí, ktoré sa stalo dôkazným materiálom, zachytáva šesť mužov, ako sa na obeti striedajú na diaľničnom odpočívadle.
Zarábal na utrpení
Podľa zistení nemeckého portálu MDR si páchateľ počas troch rokov svojich zvrátených aktivít zarobil viac než 300-tisíc eur. Sám pritom tvrdil, že „len zarábal na tom, čo mu život priniesol“.
Na začiatku procesu obhajobu postavil na tvrdení, že všetko sa dialo „dobrovoľne“ a „v priateľskej atmosfére“. Počas výpovede však priznal, že „stratil kontrolu nad tým, čo začal“.
Verdikt, ktorý priniesol aspoň kúsok spravodlivosti
Súd v Görlitzi ho uznal vinným z 25 znásilnení, 34 prípadov sexuálneho zneužívania zverených osôb, 233 podvodov a výroby detskej pornografie. Uložil mu 13 rokov väzenia.
Predseda senátu Theo Dahm pri vyhlasovaní verdiktu povedal, že „takú mieru zla ešte v súdnej sieni nezažil“. Dodal, že prípad „prekročil všetky hranice predstaviteľného“.
Prokuratúra žiadala aj následnú ochrannú väzbu, no súd ju zamietol. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný – obhajoba aj prokurátor sa môžu odvolať.
Tichý plač v súdnej sieni
Najstaršia z obetí, ktorá bola pri vyhlásení rozsudku, sa počas čítania trestu rozplakala.
„S týmto verdiktom dokážem žiť,“ povedala so slzami v očiach pre denník Bild.
Iróniou osudu zostáva, že práve strana NPD, ktorej bol muž kedysi členom, dlhé roky volala po treste smrti pre pedofilov.