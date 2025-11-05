Škandál vo Francúzsku: Obchod predával bábiky s podobou detí! Erotické pomôcky pre pedofilov

PARÍŽ - Vo Francúzsku sa rozpútala ostrá vlna pobúrenia po tom, čo kontrolóri odhalili ponuku sexuálnych bábik so vzhľadom dieťaťa na platforme Shein. Úrady hovoria o podozrení z detskej pornografie a pripravujú právne kroky.
Keď francúzsky úrad na ochranu spotrebiteľov narazil na produkt na stránkach čínskeho giganta Shein, okamžite spustil alarm. Išlo o figurínu v životnej veľkosti s detskou tvárou, plyšovými hračkami na promo fotografiách a popisom, ktorý nenechával priestor na pochybnosti. Podľa denníka Le Parisien bola inzerovaná ako „sexuálna pomôcka s realistickými telesnými otvormi“ a predávala sa za 186,94 eura.
„Prekročené všetky hranice“
Francúzske úrady hovoria o jednoznačnom naplnení znakov trestného činu detskej pornografie a prípad smeruje na súd. Minister financií Roland Lescure pre Le Monde zdôraznil, že štát nebude tolerovať „takéto ohavné veci“ a poďakoval úradom za rýchlu reakciu.
Pod tlakom kritiky Shein spornú bábiku z ponuky odstránil. Lenže kauza tým neskončila. Ako upozornil Arnaud Gallais zo združenia Mouv Enfant pre BFMTV, rovnaké alebo veľmi podobné produkty sú stále dostupné na iných trhoch, a to vrátane USA, Británie či Južnej Ameriky. Gallais tvrdí, že platforma „klame“ a zároveň na internete predáva ďalšie zvrhlé modely. Kritici vraj žiadajú, aby firma odovzdala údaje o zákazníkoch, keďže podľa neho ide aj o ochranu detí pred potenciálnymi páchateľmi.
Čínska platforma Shein oznámila, že bude plne spolupracovať s francúzskymi prokurátormi pri vyšetrovaní predaja sexuálnych bábik s detským vzhľadom. Firma tvrdí, že je pripravená úradom odovzdať mená všetkých zákazníkov, ktorí si sporný tovar zakúpili.
Odsúdený chirurg a desivá paralela
Diskusia sa ešte viac vyostrila pri pripomenutí prípadu chirurga Joëla Le Scouarneca, ktorého súdy odsúdili za sexuálne útoky na stovky mladistvých pacientov počas troch dekád. U neho doma sa našli práve podobné figuríny. „A títo ľudia sú stále medzi nami,“ varoval Gallais.
Odborníci: nie je to jednoznačné, no riziko existuje
Sexuológ Petr Weiss pre CNN Prima NEWS vysvetlil, že priama spojitosť medzi podobnými pomôckami a trestnou činnosťou nemusí byť pevne dokázaná. Podľa neho však môže ísť pre časť pedofilov o podnet na reálne konanie, aj keď pre iných môže mať opačný, odkloňujúci efekt. „Nie je správne – už z preventívneho hľadiska – používať bábiky s detským vzhľadom ako erotické pomôcky,“ dodal.
Paríž zvažuje tvrdý zákaz
Francúzska vláda nateraz nevylučuje tvrdý zásah. Ak sa takýto predaj zopakuje, Shein môže prísť o prístup na francúzsky trh. „Máme na to zákonnú možnosť,“ pripomenul Lescure. Kauza prichádza len pár dní pred otvorením veľkopredajne Sheinu v centre Paríža na Rue de Rivoli, čo celú situáciu ešte viac vyhrocuje.