Pedofil sa vydával sa za školáka a zneužíval dievčatá: ZVRÁTENÉ, čo im robil! Zo svedectiev obetí mrazí

FOLKESTONE - Dvadsaťštyriročný Lucifer Hunter z anglického mesta Folkestone predstieral, že je 16-ročný školák a prostredníctvom populárnych herných a sociálnych platforiem vyhľadával svoje obete, ktoré následne manipuloval a vydieral. Obete bombardoval sexuálnymi správami a nútil ich k explicitným obrázkom, pričom sa označoval ako „ocko“.
Zvrátený muž využíval platformy ako Xbox, TikTok, Snapchat a Instagram na kontaktovanie dievčat vo veku od 10 do 15 rokov. Obete opakovane kontaktoval so sexuálnymi správami a nútil ich posielať explicitné fotografie, pričom sám seba označoval ako "Daddy" (ocko). Ak dievčatá odmietli vyhovieť jeho požiadavkám, pokračoval v obťažovaní cez alternatívne platformy alebo sa im začal vyhrážať. Informujú o tom britské noviny Mirror.
S jednou z obetí mal videohovor cez FaceTime, počas ktorého pred ňou vykonal sexuálny akt. Požadoval od dievčat, aby robili to isté alebo mu posielali snímky, ktoré zodpovedali jeho fetišu na maloletých školáčkach v pančuchách. Po odmietnutí sa Hunter vyhrážal jednej z obetí, že k nej pošle niekoho, kto ju znásilní, inej zase tvrdil, že skončí vo väzení za posielanie fotografií. Predátor taktiež hrozil, že fotografie rozošle rodinným príslušníkom obetí. Keď polícia vypátrala jednu z obetí, ktorá dostávala vyhrážky smrťou, dievča začalo kričať len pri zmienke jeho mena. Obeť žijúca v severnom Anglicku označila Huntera za "čudáka" a "predátora" a uviedla, že kvôli nemu musela absolvovať poradenstvo a terapiu.
Dievča povedalo polícii, že sa cítilo v nebezpečí, vystrašené a deprimované. "Povedal, že nás nájde, zabije ma, nájde moju rodinu. Blokovala som ho opakovane, lebo som sa bála, že niečo urobí," uviedla. U Huntera, ktorý žije so svojou matkou, našli balenie piatich detských nohavičiek, pričom jedny chýbali a neskôr sa našli medzi jeho vecami, informuje Kent Online. Mal celkovo 448 obscénnych fotografií, ktoré sa pohybovali vo všetkých troch kategóriách závažnosti. Vo svojich vyhláseniach obete obviňovali Huntera, že im "ukradol detstvo". Matka jednej z nich uviedla, že sledovala, ako jej dcéra "stráca samu seba".
Pedofil dostal 5 rokov väzenia
Pedofil dostal na súde Canterbury Crown Court trest päť rokov väzenia po tom, čo sa priznal k celkovo 14 trestným činom súvisiacim s online sexuálnou aktivitou s deťmi, sexuálnou komunikáciou, posielaním obscénnych správ, vyhrážaním sa zverejnenia intímnych fotografií a držaním nevhodného materiálu. Prokurátor Craig Evans informoval súd, že Hunter zneužíval štyri dievčatá vo veku 10 až 15 rokov počas štyroch rokov, keď mal 18 až 22 rokov.
Evans vysvetlil, že keď páchateľ dosiahol, čo chcel, bol priateľský, no akonáhle sa situácia zmenila, či už kvôli podozreniu, že obete komunikujú s inými alebo nedostával sexuálne fotografie, stával sa agresívnym a vyhrážal sa. Jedna obeť bola viditeľne vystrašená, triasla nohou a priznala, že Hunter ju vystopoval cez Snapchat a objavil sa na podujatí, ktoré navštevovala.
Obhajca Max Reeves žiadal sudcu, aby zvážil podmienečný trest nájdením "výnimočných okolností", ktoré by Hunterovi umožnili prístup k podpore pri riešení jeho správania. Psychiater uviedol že Hunter má "znaky ADHD, autizmu a zmiešanej depresívno-úzkostnej poruchy". Reeves dodal že páchateľ "zúfalo túži po zmene" a prejavil "veľmi úprimnú" ľútosť. Sudca Simon Taylor však odmietol, že by existovali výnimočné dôvody, ktoré by ho uchránili pred väzením.
"Vaše prečiny neboli spontánne ani jednorazové. Bolo to odhodlané, vytrvalé a sofistikované konanie," uviedol sudca. "Bol to zámerný priebeh správania, pri ktorom ste predstierali, že ste dieťa. Nebolo to krátkodobé a podnikli ste kroky, aby ste obete prinútili vymazať správy. Vedeli ste veľmi dobre, že je to zlé. V jadre to bolo plánované, manipulatívne a škodlivé správanie. Vedeli ste, že vaše konanie môže spôsobiť veľkú ujmu, ale jednoducho vám to bolo jedno," dodal sudca.
Keď vyhlásili rozsudok, Hunter sa zdal byť zmätený a požiadal, aby mu ho zopakovali. Keď mu potvrdili, že dostal päť rokov otočil sa k matke, začal plakať a opakovane sa ospravedlňoval: "Prepáč mami, prepáč."