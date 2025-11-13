Nové detaily v prípade tínedžerky Jasmíny (14): O údajnom únose a zneužívaní prehovoril jej otec

TREBIŠOV – Prípad nezvestnej tínedžerky Jasmíny z Trebišova naberá dramatické rozmery. Polícia pracuje s verziou, že dievča sa mohlo stať obeťou násilia a bolo proti svojej vôli držané v podkroví jedného z rodinných domov. Jej otec prehovoril o tom, ako žila pred zmiznutím, čo sa podľa nej dialo počas uplynulých dní a v akom stave sa vrátila domov.
Jasmína minulý týždeň ušla z reedukačného centra v Sečovciach, kde ju rodičia umiestnili pre dlhodobé problémy so školou aj správaním. Jej otec pre Nový Čas vysvetlil, že išlo o posledné riešenie, pretože dievča sa odmietalo venovať škole a opakovane utekalo za výrazne starším mužom z Trebišova.
Jej vzťah s dospelým mužom sa stával nekontrolovateľným, a napriek zákazu sa s ním Jasmína stretávala ďalej. „Chodieval pre ňu až k našej bytovke. Zakazovali sme jej stýkať sa s ním. Ona to však nerešpektovala. Dohováral som aj tomu chlapovi. Povedal mi však, že keď to ona chce, nemám sa do toho miešať,“ uviedol nešťastný otec.
Podľa výpovede otca sa situácia vyhrotila, keď polícia spustila pátranie. Muž, s ktorým mala tínedžerka tráviť čas, ju podľa otca v utorok priviezol späť do Nižného Žipova a bez slova odišiel. Keď rodina dievčaťu oznámila, že sa musí vrátiť naspäť do reedukačného centra, údajne dostala hysterický záchvat a odmietala odísť. Napokon ju však zobrali späť do Sečoviec, odkiaľ putovala na políciu vypovedať.
Podľa prvotných informácií, ktoré zverejnila televízia Markíza, existuje podozrenie, že Jasmína mala byť držaná na povale domu a znásilnená. Otec však pre Nový Čas uviedol, že dcéra sa o takýchto detailoch doma nezmienila. „O žiadnom násilnom držaní v nejakom dome nám nič nehovorila. Asi sa bála, aj hanbila,“ povedal.
"Policajti sa prípadu intenzívne venujú, nateraz skutok preverujú ako podozrenie zo spáchania trestného činu znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody. Keďže však poskytnutie akýchkoľvek čiastkových alebo podrobnejších informácií môže zmariť ďalšie vyšetrovacie úkony, aj vzhľadom na citlivosť prípadu, bližšie informácie nateraz poskytovať nebudeme," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.