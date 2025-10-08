Sexi modelka z OnlyFans hľadá chlapa: Je ešte panna, ale má svoje nároky! TOTO sú jej podmienky

MIAMI - Modelka a hviezda platformy OnlyFans Sophie Rain z Miami zarába milióny, no napriek sláve a peniazom tvrdí, že hľadá niekoho, kto ju bude mať rád pre to, aká je. Dvadsaťročná kráska, ktorá sa označuje za „najnedosiahnuteľnejšiu ženu sveta“, má jasno v tom, čo od partnera očakáva.
Sophie Rain, úspešná modelka z Floridy, si na nedostatok peňazí rozhodne sťažovať nemôže. Na platforme OnlyFans si podľa vlastných slov zarobila vyše 80 miliónov dolárov a patrí medzi top tvorcov na svete. Napriek tomu tvrdí, že nejde po peniazoch – a že by s miliardárom byť ani nechcela.
„Ľudia si myslia, že keď som úspešná, hľadám nejakého boháča. Ale to vôbec nie je pravda – darí sa mi dosť aj bez toho,“ povedala pre Jam Press.
„Nie som náročná, len nechcem minimum“
Sophie opisuje samú seba ako ženu, ktorá vie, čo chce, nie ako rozmaznanú celebritu. „Nie som high-maintenance, len odmietam prijať menej, než si zaslúžim. Neuspokojím sa s niekým, kto mi dá len minimum energie,“ hovorí.
Má štyri základné požiadavky: úprimnosť, ambíciu, vernosť a zmysel pre humor. Ak muž tieto štyri vlastnosti nemá, podľa nej jednoducho „nie je ten pravý“.
Nežná, ale s hranicami
Napriek svojej práci na OnlyFans tvrdí, že chce tradičný vzťah založený na dôvere. „Potrebujem niekoho dostatočne sebavedomého, kto sa nebude cítiť ohrozený tým, že som online. Ideálne by bolo, keby ani nevedel, čo robím, a spoznal ma takú, aká som,“ vysvetlila.
To však nebude jednoduché – Sophie má fanúšika, ktorý jej v priebehu jediného roka poslal až 4,7 milióna dolárov, ako sama priznala ešte v decembri.
Panna a a je na to hrdá
Hoci sa živí zverejňovaním odvážneho obsahu, Sophie je stále panna – a netají sa tým. „Viem, že to ľudí mätie, ale ja nepoznám veľa dievčat v mojom veku, ktoré by ešte boli pannami. Niekedy si pripadám ako čudáčka,“ priznáva.
Pre Rain je však sex niečím, čo patrí do manželstva. „Láska a záväzok sú pre mňa dôležitejšie. Chcem, aby moje prvýkrát bolo s manželom. Možno to znie staromódne, ale pre mňa je to o tom, že poznám svoju hodnotu.“
Sníva o rodine, nie o sláve
Aj keď má na účte milióny, jej sny sú prekvapivo obyčajné. „Chcem manžela, deti, spoločné večere – celú tú klasiku,“ hovorí.
Zdá sa, že „najnedosiahnuteľnejšia žena sveta“ v skutočnosti túži len po niečom, čo sa v dnešnom svete stáva čoraz vzácnejším – po normálnej láske, dôvere a rodine.