Streda8. október 2025, meniny má Brigita, zajtra Dionýz

Sexi modelka z OnlyFans hľadá chlapa: Je ešte panna, ale má svoje nároky! TOTO sú jej podmienky

Sophie Rain hľadá chlapa.
Sophie Rain hľadá chlapa. (Zdroj: Instagram/sophieraiin)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MIAMI - Modelka a hviezda platformy OnlyFans Sophie Rain z Miami zarába milióny, no napriek sláve a peniazom tvrdí, že hľadá niekoho, kto ju bude mať rád pre to, aká je. Dvadsaťročná kráska, ktorá sa označuje za „najnedosiahnuteľnejšiu ženu sveta“, má jasno v tom, čo od partnera očakáva.

Sophie Rain, úspešná modelka z Floridy, si na nedostatok peňazí rozhodne sťažovať nemôže. Na platforme OnlyFans si podľa vlastných slov zarobila vyše 80 miliónov dolárov a patrí medzi top tvorcov na svete. Napriek tomu tvrdí, že nejde po peniazoch – a že by s miliardárom byť ani nechcela.

„Ľudia si myslia, že keď som úspešná, hľadám nejakého boháča. Ale to vôbec nie je pravda – darí sa mi dosť aj bez toho,“ povedala pre Jam Press.

„Nie som náročná, len nechcem minimum“

Sophie opisuje samú seba ako ženu, ktorá vie, čo chce, nie ako rozmaznanú celebritu. „Nie som high-maintenance, len odmietam prijať menej, než si zaslúžim. Neuspokojím sa s niekým, kto mi dá len minimum energie,“ hovorí.

Má štyri základné požiadavky: úprimnosť, ambíciu, vernosť a zmysel pre humor. Ak muž tieto štyri vlastnosti nemá, podľa nej jednoducho „nie je ten pravý“.

Nežná, ale s hranicami

Napriek svojej práci na OnlyFans tvrdí, že chce tradičný vzťah založený na dôvere. „Potrebujem niekoho dostatočne sebavedomého, kto sa nebude cítiť ohrozený tým, že som online. Ideálne by bolo, keby ani nevedel, čo robím, a spoznal ma takú, aká som,“ vysvetlila.

To však nebude jednoduché – Sophie má fanúšika, ktorý jej v priebehu jediného roka poslal až 4,7 milióna dolárov, ako sama priznala ešte v decembri.

Panna a a je na to hrdá

Hoci sa živí zverejňovaním odvážneho obsahu, Sophie je stále panna – a netají sa tým. „Viem, že to ľudí mätie, ale ja nepoznám veľa dievčat v mojom veku, ktoré by ešte boli pannami. Niekedy si pripadám ako čudáčka,“ priznáva.

Pre Rain je však sex niečím, čo patrí do manželstva. „Láska a záväzok sú pre mňa dôležitejšie. Chcem, aby moje prvýkrát bolo s manželom. Možno to znie staromódne, ale pre mňa je to o tom, že poznám svoju hodnotu.“

Sníva o rodine, nie o sláve

Aj keď má na účte milióny, jej sny sú prekvapivo obyčajné. „Chcem manžela, deti, spoločné večere – celú tú klasiku,“ hovorí.

Zdá sa, že „najnedosiahnuteľnejšia žena sveta“ v skutočnosti túži len po niečom, čo sa v dnešnom svete stáva čoraz vzácnejším – po normálnej láske, dôvere a rodine.

Viac o téme: ModelkaOnlyFansSophie Rain
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

3 mesiace po ROZVODE:
3 mesiace po ROZVODE: Slávny Borat (53) má NOVÚ známosť... OnlyFans modelku (27)!
Zahraniční prominenti
FOTO Madelynn May
Pornohviezda radí mužom s malou výbavou: Denne jej píšu stovky zúfalcov! Budete prekvapení, čo im odkázala
Zaujímavosti
FOTO Pikantnému OnlyFans idú po
Pikantnému OnlyFans idú po krku daniari: Mnohí si mysleli, že platia priamo tvorcom, kardinálny OMYL!
Zahraničné
Kirill Budanov, ukrajinský špión
Rafinovaný trik Ukrajincov: Na Rusov používajú ako návnadu prostitútky! Vypláca sa to
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Primátor Bratislavy Matúš Vallo vyzýva vládu, aby pomohla znížiť nárast kriminality v hlavnom meste
Primátor Bratislavy Matúš Vallo vyzýva vládu, aby pomohla znížiť nárast kriminality v hlavnom meste
Správy
Juraj Cintula pri odchode z pojednávacej miestnosti povedal,
Juraj Cintula pri odchode z pojednávacej miestnosti povedal, "nech ma pustia domov, ale stálo to za to“
Správy
Pacientske organizácie ocenili mamografické a skríningové centrum v Michalovciach
Pacientske organizácie ocenili mamografické a skríningové centrum v Michalovciach
Správy

Domáce správy

V Bratislave organizuje SaS
V Bratislave organizuje SaS protest a pochod: Žiada odvolanie šéfa SIS Pavla Gašpara
Domáce
Primátor hlavného mesta SR
Vláda musí prijať opatrenia pre lepšiu bezpečnostnú situáciu v Bratislave, uviedol primátor
Domáce
Ilustračné foto
Anonym nahlásil bombu v galantskej nemocnici: Hrozba sa nepotvrdila
Domáce
TRAGICKÁ ZRÁŽKA s nákladiakom: Otec a manžel Peter prehral boj o život! Mrazivé, čo sa na ceste stalo
TRAGICKÁ ZRÁŽKA s nákladiakom: Otec a manžel Peter prehral boj o život! Mrazivé, čo sa na ceste stalo
Prešov

Zahraničné

Sophie Rain hľadá chlapa.
Sexi modelka z OnlyFans hľadá chlapa: Je ešte panna, ale má svoje nároky! TOTO sú jej podmienky
Zahraničné
Ilustračné foto
Európska komisia predstavila stratégiu pre rovnosť LGBTIQ+ osôb: Chce zvýšiť ich ochranu
Zahraničné
Ilustračné foto
Rusko sa chystá odstúpiť od dohody o likvidácii plutónia so Spojenými štátmi
Zahraničné
Ovocie, ktoré ti sabotuje
Ovocie, ktoré ti sabotuje diétu: týchto 5 druhov radšej vynechaj
Zahraničné

Prominenti

Mamba ZNECHUTENÁ z markizáckej
Mamba ZNECHUTENÁ z markizáckej šou: Je plná TOXICKÝCH ľudí a INTRÍG... Prestávam sledovať!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger (47) tak, ako ju príroda stvorila: Ukázala sa ÚPLNE BEZ!
Zahraniční prominenti
FOTO Zuzana Belohorcová s manželom
Definitívny koniec? Belohorcová a Hájek predávajú dom za 5,5 milióna, Zuzana už SLINTÁ po iných!
Domáci prominenti
Feldeková ROK po smrti
Feldeková ROK po smrti manžela (†55): NOVÉ detaily... Tesne predtým sa POHÁDALI!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tinnitus už nie je
Tinnitus už nie je neprekonateľný problém: Moderná medicína prináša riešenia
vysetrenie.sk
Každý deň rovnaké peklo:
Každý deň rovnaké peklo: Sused mu bráni dostať sa domov! Majiteľ zvažuje RADIKÁLNE riešenie
Zaujímavosti
Rodičia v šoku: Britskú
Rodičia v šoku: Britskú školu obviňujú z neľudského prístupu! Škola suspendovala dievča len preto, že sa odlišovalo
Zaujímavosti
Kandovan – jediná obývaná
Kandovan – jediná obývaná skalná dedina na svete
dromedar.sk

Dobré správy

Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce

Ekonomika

Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Vláda konečne ukázala návrh rozpočtu: Takto chce šetriť na ministerstvách a úradoch!
Vláda konečne ukázala návrh rozpočtu: Takto chce šetriť na ministerstvách a úradoch!
Lukašenko vymyslel recept na infláciu: Z minúty na minútu ju zakázal! (video)
Lukašenko vymyslel recept na infláciu: Z minúty na minútu ju zakázal! (video)
Trináste dôchodky nemusia byť pre všetkých: Gašpar hovorí o adresnosti, Tomáš posiela Smeru jasný odkaz!
Trináste dôchodky nemusia byť pre všetkých: Gašpar hovorí o adresnosti, Tomáš posiela Smeru jasný odkaz!

Šport

VIDEO Najlepšia správa dňa! Petra Vlhová sa vracia na svahy, má nového hlavného trénera
VIDEO Najlepšia správa dňa! Petra Vlhová sa vracia na svahy, má nového hlavného trénera
Petra Vlhová
FOTO Spokojná Petra Vlhová sa podelila s fanúšikmi: Moje srdce je naplnené
FOTO Spokojná Petra Vlhová sa podelila s fanúšikmi: Moje srdce je naplnené
Petra Vlhová
Ronaldo sa pridal k Jordanovi, LeBronovi či Federerovi: Toto sa nepodarilo ani Messimu
Ronaldo sa pridal k Jordanovi, LeBronovi či Federerovi: Toto sa nepodarilo ani Messimu
Ostatné
VIDEO Cígerovi hokej veľmi nechýba: Bol som na Slovane a vydržal som jednu tretinu
VIDEO Cígerovi hokej veľmi nechýba: Bol som na Slovane a vydržal som jednu tretinu
Podcast Šampióni

Auto-moto

V Dacii projekt
V Dacii projekt "auto" prekopali od základov. Takéto má byť ľudové auto zajtrajška
Zaujímavosti
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava

Kariéra a motivácia

Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
KarieraInfo.sk
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Aktuality
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Aktuality
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Dezerty

Technológie

Pentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadá
Pentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadá
Armádne technológie
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Správy
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Autá
Do Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cesty
Do Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cesty
Aplikácie a hry

Bývanie

Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk

Pre kutilov

Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bol bohatý a všetci si mysleli, že mám rozprávkový život: To, čo robil každý večer by nechcela prežívať žiadna žena
Partnerské vzťahy
Bol bohatý a všetci si mysleli, že mám rozprávkový život: To, čo robil každý večer by nechcela prežívať žiadna žena
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Sophie Rain hľadá chlapa.
Zahraničné
Sexi modelka z OnlyFans hľadá chlapa: Je ešte panna, ale má svoje nároky! TOTO sú jej podmienky
Ovocie, ktoré ti sabotuje
Zahraničné
Ovocie, ktoré ti sabotuje diétu: týchto 5 druhov radšej vynechaj
Revolúcia v balení potravín:
Domáce
Revolúcia v balení potravín: Brusel rozhodol! Nové obaly majú byť šetrnejšie, zákazníci si zrejme priplatia
Ilustračné foto
Domáce
Prekvapivý ZVRAT! Vlani vypuklo v obchodoch šialenstvo, teraz... Ceny tejto základnej potraviny RAPÍDNE padli

Ďalšie zo Zoznamu