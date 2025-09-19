Pornohviezda radí mužom s malou výbavou: Denne jej píšu stovky zúfalcov! Budete prekvapení, čo im odkázala

LAS VEGAS - Každý deň dostáva stovky správ od mužov, ktorí si neveria kvôli svojej výbave. Pornherečka Madelynn May z Las Vegas však tvrdí, že hanbiť sa netreba – a posiela im prekvapivo úprimný odkaz. Sama zarába milióny a hovorí, že „každý muž si zaslúži sebavedomie, bez ohľadu na veľkosť“.
Madelynn May, známa pornografická herečka z Las Vegas, prezradila, že denne jej do správ prichádza viac ako 100 odkazov od mužov, ktorí trpia komplexmi zo svojej výbavy. Väčšina z nich sa cíti nedostatočne a porovnáva sa s tým, čo vidí na obrazovke. „Nemali by sa hanbiť za niečo, čo nemôžu ovplyvniť,“ odkázala May, ktorá si ročne príde na viac ako 1,8 milióna dolárov. Dodáva, že v pornopriemysle sú vyberaní muži s nadpriemernými proporciami, no to rozhodne nereflektuje realitu. „Je to len zábavný priemysel, nie skutočný život.“
Podľa May nie je dôležité, aká je veľkosť, ale ako sa muž k svojej partnerke správa. „Nakrútila som scény s mužmi od štyroch do štrnástich palcov a poviem vám, všetko môže byť príjemné. Nie je to len o centimetroch,“ vysvetlila pre denník New York Post. Herečka zároveň dodáva, že neistotu nepociťujú iba muži s menším prirodzením. „Poznám kolegov, ktorí sa obávajú, že sú príliš veľkí a ženy ich odmietnu. Niektorí si dokonca upravujú fotky, aby vyzerali menší.“
Niektorí fanúšikovia jej posielajú aj fotky
May prezradila, že niektorí jej fanúšikovia jej dokonca posielajú fotografie svojich intímnych partií a pýtajú si spätnú väzbu. „Zvyknem im povedať, že majú pekný tvar, alebo im poradím, ak sa boja o uspokojenie partnerky. Každý si zaslúži cítiť sa dobre.“ Madelynn tvrdí, že jej cieľom je šíriť „pozitivitu tela“ aj medzi mužmi, pretože sa podľa nej často zabúda, že aj oni trpia komplexmi. „Všetci stále počujeme, že ženy sa majú milovať také, aké sú, no muži si zaslúžia tú istú podporu.“
Herečka pritom nehovorí len zo skúsenosti úspešnej hviezdy. Ešte pred pár rokmi žila v suteréne u rodičov a prežívala z potravinových lístkov. Dnes zarába vyše 150-tisíc mesačne cez OnlyFans, vlastní dva domy a niekoľko áut. Napriek luxusu tvrdí, že najväčšiu radosť jej prináša, keď môže iných presvedčiť, že ich hodnota sa nemeria číslami, ale tým, kým sú ako ľudia.