Pikantnému OnlyFans idú po krku daniari: Mnohí si mysleli, že platia priamo tvorcom, kardinálny OMYL!

PRAHA - Niektorí dospelí užívatelia internetu určite poznajú známy erotický portál OnlyFans, ktorý si získal priazeň verejnosti po tom, čo ukázal svoje schopnosti ponúkať síce platený, no pikantný a veľmi konkrétny obsah. S vidinou náhleho zisku si začal portál zachytávať čoraz viac odvážlivcov, ktorí sa neboja ukázať svoju nahotu platiacej verejnosti a na opačnej strane stojí platiaca klientela (zväčša mužského pokolenia).
Téme daňových kontrol v Českej republike sa venovala verejnoprávna ČT24. Mnohí internetoví používatelia už server OnlyFans dôverne poznajú. Ľudia na ňom ponúkajú erotický obsah. Zákazníci si však často mylne myslia, že za fotky či videá platia priamo tvorcom obsahu.
Zárobky často nejdú priamo tvorcom
Realita je však značne odlišná, pretože už stihlo vzniknúť kopec agentúr, ktoré týchto autorov videí len "zamestnávajú". Ide o istých chatterov, čo podnietilo aj českú Finančnú správu k tomu, aby sa začala o zisky z tejto činnosti zaujímať. Spomínané agentúry sa pre domeriavanie daní stali terčom Finančnej správy ČR.
Tieto agentúry, ktoré si tvorcov obsahu takzvane zamestnávajú, prípadne za nich cez ďalších prostredníkov komunikujú s predplatiteľmi. Často je to označované za "marketingové služby". Daňové priznania však hovoria o tom, že tieto agentúry nie sú príliš finančne úspešné.
Svoje príjmy zrejme umelo navyšujú
"Niektoré agentúry vykazujú nižšie príjmy, než podľa našich informácií dostali od tvorcov obsahu. U niektorých sme potom detekovali veľmi nízku ziskovosť, ktorá môže svedčiť o umelom navyšovaní nákladov," opísal hovorca Finančnej správy Patrik Madle.
"V rámci daňových kontrol vedených u tvorcov obsahu sa zistilo, že títo tvorcovia odovzdávajú určitú, mnohokrát majoritnú časť svojich príjmov práve agentúram," uvádza analytici Finančnej správy.
Českí daniari teraz preverujú daňovú povinnosť u tridsiatich tvorcov obsahu. V tomto prípade ide o príjem zo samostatnej činnosti.
Príjmy z online platforiem nie sú v daňových priznaniach vykazované oddelene a môžu podľa ČT24 byť vykazované ako príjmy z podnikania, prípadne ako ostatné príjmy, pokiaľ aktivita nenaplní znaky podnikania. Server OnlyFans si berie dvadsať percent zo zárobkov všetkých tvorcov. Popularita webu spusteného v roku 2016 vzrástla ešte počas pandémie koronavírusu, vďaka čomu mal do novembra 2023 príjmy 6,6 miliardy dolárov.