3 mesiace po ROZVODE: Slávny Borat (53) má NOVÚ známosť... OnlyFans modelku (27)!

LONDÝN - Len pár mesiacov po rozvode s herečkou Islou Fisher sa britský komik a herec Sacha Baron Cohen (53) objavil po boku novej ženy. Jeho vyvolenou je vraj americká OnlyFans modelka!
Len tri mesiace po rozvode s Islou Fisher sa zdá, že si Sacha Baron Cohen našiel novú známosť. Britský herec, známy najmä ako Borat, má údajne románik s americkou modelkou Hannah Palmer. Podľa denníka The Sun dvojicu videli, ako odchádzala z reštaurácie v Los Angeles. Najskôr každý zvlášť, no následne obaja nastúpili do tej istej limuzíny.
Známa herečka po prvýkrát prehovorila o rozvode s hviezdnym Boratom: Najťažšia vec, akú som zažila!
„Strávili spolu dve hodiny a pôsobili, že sú hlboko zaujatí rozhovorom. Napriek vekovému rozdielu si veľmi dobre rozumeli a mali si toho veľa čo povedať,“ opísal situáciu jeden z prítomných svedkov. Sacha a Hannah sa vraj prvýkrát stretli na 50. narodeninovej oslave režiséra Taiku Waititiho, ktorú spolu s manželkou, speváčkou Ritou Orou, zorganizoval minulý mesiac na Ibize.
Zdroj pre The Sun dodal: „Sacha a Hannah sa museli zoznámiť na večierku. Bola to veľká večera pri stole, po ktorej nasledovala tanečná zábava v nočnom klube. Hannah je super zábavná a zároveň rovnako múdra, ako je krásna. Sacha má veľké šťastie, že ju pozval na rande. Je skutočný úlovok.“
Kto je Hannah Palmer?
Hannah je populárna modelka a influencerka s viac ako 2,2 milióna sledovateľov na Instagrame a 575-tisíc na TikToku. Je známa odvážnymi fotografiami z luxusných destinácií ako Havaj, Mexiko či Saint-Tropez. Sama priznala, že na platforme OnlyFans zarobila už v prvom roku neuveriteľné peniaze.
