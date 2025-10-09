Desivé varovanie vedcov: Bezpečnosť leteckej dopravy je ohrozená! Príčiny sú šokujúce

GENT - Nová štúdia Univerzity v Gente varuje, že bezpečnosť európskej leteckej dopravy je vážne ohrozená. Aerolinky podľa výskumu prehnane šetria, tlačia na posádky a ignorujú varovné signály únavy, čím znižujú štandardy bezpečnosti.
Európska letecká doprava čelí tichému, no nebezpečnému úpadku. Výskumníci z Univerzity v Gente v rozsiahlej štúdii zistili, že tlak na zisky a neustále šetrenie aeroliniek vážne podkopávajú bezpečnostné štandardy. Zúčastnilo sa jej 6 900 zamestnancov európskych leteckých spoločností, ktorí opísali alarmujúce pracovné podmienky – od vyčerpania až po strach zo straty práce, ak odmietnu letieť. Na zistenia upozornil denník The Guardian.
Tlak, únava a strach z postihu
Podľa štúdie viac než polovica pilotov uviedla, že sa necíti slobodná odmietnuť príkazy vedenia z dôvodu bezpečnosti, hoci v roku 2012 takúto možnosť priznalo až 82 %. Približne 30 % účastníkov priznalo, že sa bojí prijať bezpečnostné rozhodnutie, ak by to mohlo ohroziť ich kariéru.
Tlak sa ešte zvýšil po pandémii covidu-19, keď z odvetvia odišla generácia skúsených pilotov. Nahradili ich mladší a lacnejší pracovníci ochotní akceptovať menej výhodné zmluvy. Súčasne narastá dominancia nízkonákladových dopravcov, ktorí žiadajú dlhšie smeny a kratší odpočinok, čím zvyšujú riziko chýb.
„Pripadám si ako zločinec, len preto, že som chorý,“ uviedol jeden z členov posádky, ktorý priznal, že sa bál nahlásiť neschopnosť letieť z dôvodu únavy.
Zisky pred bezpečnosťou
Mnohí pracovníci opisujú, že aerolinky uprednostňujú predaj na palube pred bezpečnosťou. Členovia posádky majú motivovať cestujúcich k nákupu alkoholu či tovaru – aj počas turbulencií.
„Manažér na mňa kričal: ‚Si tu, do riti, aby si predával!‘“ cituje výskum jedného z opýtaných zamestnancov.
Autori štúdie Yves Jorens a Lien Valckeová upozorňujú, že takýto posun mení samotnú podstatu práce letových posádok: „Zodpovednosť za palubný predaj zatemňuje ich bezpečnostnú úlohu, vyvoláva psychický stres a právne nejasnosti.“
Podľa nich sú tieto praktiky síce komerčne lákavé, no prichádzajú na úkor pohody zamestnancov, integrity a bezpečnostných štandardov.
„Ementálová“ bezpečnosť
Účastníci prieskumu prirovnali stav európskeho letectva k „ementálu“ – systému plného dier, kde každá nová úspora oslabuje ďalšiu bariéru, až napokon bezpečnosť závisí viac od šťastia než od systému ochrany.
Alarmujúce sú aj dáta o duševnom zdraví: 68 % zamestnancov sa necíti psychicky v poriadku a takmer 80 % opisuje svoju prácu ako „dehumanizujúcu“. Dôvodom je najmä nestabilné zamestnávanie – krátkodobé kontrakty, práca cez agentúry či živnostenské modely, ktoré sú najrozšírenejšie v Poľsku, Česku, Maďarsku a ďalších východoeurópskych krajinách.
„Bez stabilnej práce niet bezpečného neba“
Profesor Jorens zdôrazňuje, že problém už nemožno vnímať len ako sociálnu otázku: „Pracovné podmienky dnes priamo ovplyvňujú bezpečnosť, pohodu a vyčerpanie zamestnancov. Bez férového a stabilného zamestnávania nemožno udržať bezpečný a odolný letecký sektor v Európe.“