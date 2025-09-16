Obrovská bolesť rodiny: Pri páde lietadla zahynuli Attila a Peter, let mal byť súčasťou narodeninovej oslavy

KAMENNÝ MOST – Víkend v okrese Nové Zámky poznačila obrovská tragédia. Pri páde malého lietadla prišli o život dve osoby – príslušník Ozbrojených síl SR Attila K. a jeho rodinný príbuzný Peter, milujúci otec a manžel z Vrbového. Osudný let mal byť pritom radosťou, keďže rodina v ten deň oslavovala.
Podľa informácií portálu čas.sk bol jednou z obetí Peter, ktorý mal dve deti a žil s rodinou vo Vrbovom. Osudným paradoxom bolo, že v čase tragédie sa blízki tešili zo životného jubilea. „Volala mi, že jej brat je mŕtvy. Oni boli na oslave, dcéra mala 40 rokov. Attila bol rodinný príbuzný a chcel im urobiť radosť a všetkým spraviť vyhliadkové lety. Práve keď tam bol môj syn, tak sa zrútili. Žiaľ, nevieme, čo sa udialo, ale život to už nikomu nevráti,“ uviedla so slzami v očiach Petrova mama Mária.
Život vyhasol aj vojakovi Attilovi K., skúsenému pilotovi a desiatnikovi Ozbrojených síl SR, ktorý mal lietanie ako svoju veľkú vášeň. „Bolo to jeho lietadlo, pilotoval už viac ako 12 rokov. Občas robil také vyhliadkové lety,“ uviedol pre portál obyvateľ obce. Attila bol aktívnym dobrovoľným hasičom v Chľabe a medzi miestnymi bol veľmi obľúbený. „Bol to skvelý chlap, je to obrovská tragédia, nikto nevie, čo sa mohlo stať,“ smútili miestni.
Prvé detaily tragického pádu lietadla: Obeťou je príslušník ozbrojených síl Attila! Na palube bol s členom rodiny
Záchranári už mužom pomôcť nedokázali
K nehode dvojmiestneho ultraľahkého lietadla CH-601 došlo v sobotu popoludní v katastri obce Kamenný Most. Na miesto okamžite vyrazili všetky záchranné zložky aj vrtuľník. Hasiči likvidovali požiar, no obom mužom už nedokázali pomôcť. Na mieste pracovali aj pracovníci Leteckého a námorného vyšetrovacieho úradu.
"Tragická nehoda ultraľahkého lietadla CH-601, ku ktorej došlo dnes popoludní v katastri obce Kamenný most v okrese Nové Zámky, si vyžiadala život nášho kolegu, desiatnika Attilu K. príslušníka Ozbrojených síl SR," uviedli Ozbrojené sily Slovenskej republiky na sociálnej sieti.
"Desiatnik Attila K. sa na palube nachádzal spolu s rodinným príslušníkom. Pád lietadla nikto neprežil. Úprimne vyjadrujeme účasť na smútku pozostalým, priateľom a kolegom oboch obetí tejto tragédie," dodali.