Dráma na letisku: Prečo lietadlo slovenskej firmy zišlo z dráhy? O chvíľach hrôzy prehovorila pasažierka

KRAKOV – Nedeľný let z tureckej Antalye do Krakova sa skončil nečakaným incidentom. Charterové lietadlo slovenskej spoločnosti AirExplore, ktoré let zabezpečovalo pre poľskú spoločnosť Enter Air, po pristátí zišlo z dráhy a zastavilo sa na zatrávnenej ploche. Na palube bolo približne 190 ľudí, nikomu sa nič nestalo. Cestujúci však prežili chvíle napätia, ktoré si budú dlho pamätať.
„Vyzeralo to podobne, ako keby sme dostali šmyk autom, nebolo to nejak drsné. Väčšina cestujúcich sa dokonca až neskôr z internetu dozvedela, čo sa vlastne stalo,“ povedala jedna z pasažierok, pani Karolina pre portál Fly4free.pl. Hoci sa okamžite spustila evakuácia, panika na palube neprevládala. Ľudia boli viac zaskočení než vystrašení. „Nebolo to tak dramatické, ako by sa mohlo zdať,“ dodala.
Podľa vyjadrenia spoločnosti Enter Air lietadlo pristávalo vo veľmi nepriaznivých podmienkach – v Krakove v tom čase výdatne pršalo a povrch dráhy bol mokrý. Po zastavení na tráve vystúpili cestujúci po schodoch a autobusy ich odviezli do terminálu.
Komplikovanejšia však bola záchrana lietadla. Na miesto museli prísť špeciálne tímy aj s technikou z Česka, ktoré disponujú vysokotlakovými zdvíhacími vakmi. Letisko v Krakove muselo byť na niekoľko hodín úplne uzavreté, čo spôsobilo výrazné meškania a presmerovania viacerých letov.
Letisko obnovilo prevádzku až krátko po polnoci z nedele na pondelok. Správa letiska však upozornila cestujúcich, že následky uzávery môžu pociťovať ešte niekoľko hodín, pretože časť letov bola presmerovaná alebo zrušená. Príčiny incidentu zatiaľ nie sú známe, vyšetrovať ich bude Štátna komisia pre vyšetrovanie leteckých nehôd v Poľsku.
Spoločnosť AirExplore so sídlom v Bratislave prevádzkuje flotilu 16 lietadiel typu Boeing 737, ktoré využíva v osobnej aj nákladnej doprave. Let z Antalye bol jedným z charterových letov zabezpečovaných pre poľského partnera.