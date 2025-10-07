Ukrajinský lekár strávil 7 rokov v ruskom zajatí: Mučenie každý deň! Je neuveriteľné, čoho všetkého boli schopní

DONECK – Tento lekár z okupovanej Ukrajiny si prešiel doslova peklom. Na východe Ukrajiny sa dostal do zajatia, v ktorom ho držali niekoľko rokov. Svedectvo, ktoré prináša, poukazuje na brutalitu a neľudské spôsoby v ruskom zajatí.
Na Ukrajine v Donecku pôsobil Ihor Kirianenko ako civilný lekár. V jej východnej časti vypukla v roku 2014 vojna so separatistami. Kirianenko nemohol utiecť, pretože sa staral o matku a chorľavého brata. Navyše začala spolupracovať s ukrajinskou tajnou službou.
Dňa 30. decembra 2018 sa dostal do ruského zajatia, v ktorom ho držali neuveriteľných 7 rokov. Svoje svedectvo poskytol v rozhovore pre ukrajinský portál Hromadske. Je zázrak, že aj v tak pokročilom veku dokázal prežiť.
Prekvapivé zadržanie
V deň zadržania sa vybral autom na miestny trh. Na ceste mu ale skrížili cestu v oboch smeroch vozidlá, z ktorých vystúpili "muži v zelenom" so zbraňami v rukách. Dostal niekoľko úderov do hlavy, spútali ho, navliekli na hlavu vrece, naložili do neznámeho vozidla a odviezli. "Takto som sa zoznámil s bezpečnostnými silami Doneckej ľudovej republiky," povedal.
"Mučenie bolo pravidelnou súčasťou dňa. Ani v tých najhorších predstavách mi ale nenapadlo, že by to mohlo byť tak sofistikované. Už vtedy som mal 57 rokov, ale ani to ich nezastavilo," povedal Kirianenko na úvod. Vo väzení v Donecku ho nútili podpísať vykonštruované priznanie, prvýkrát mu vyrazili niekoľko zubov a dostával elektrické šoky do genitálií. Budili ho šokovou terapiou – vedro so studenou vodou.
Prvá pamätná bolesť však prišla ešte pred formálnym obvinením, keď mu jeho únoscovia vybili všetky zuby, pričom očné mu vytrhli zrejme kliešťami. "Pamätám si len, ako mi zaškrípal v ústach zub a potom som už od neznesiteľnej bolesti omdlel. Keď som prišiel k sebe, opäť pokračovali v mučení. Snažil som sa brániť rukami, tak mi ich chytili a skrútili za chrbát. Následne ma bili a kopali. Zlomili mi rebrá a niekoľko prstov," pokračoval Ihor v desivom opise.
Desivá skúsenosť s miestnym lekárom
Keď ho chceli dobitého vrátiť do cely, strážca komplexu žiadal najprv vyšetrenie od lekára. Súcit v tom ale vôbec nebol. "Najprv ho treba vyšetriť. Je celý od krvi. Čo keď nám tu zomrie? Potom sa budeme musieť zodpovedať (nadriadeným)," hovoril šéf detenčného komplexu.
Odpoveď lekára po pzretí Kirianenka však bola ešte desivejšia: "Nič sa nedeje. Je len dobitý. Má nejaké zranenia, ale cez noc nezomrie. Nebojte sa."
Lekár v zajatí spomenul aj najväčšiu bolesť, akú za tých sedem rokov v zajatí zažil. "Pod nosom mi urobili hlboký rez až ku kosti. Bolo to strašné, ale vydržal som, aj keď sa mi potom vyhrážali ďalším mučením," hovorí.
Prišiel o rodinu
Na slobodu sa dostal vďaka výmene väzňov. Keď prišiel domov, zistil, že mama už zomrela. "O ničom som nevedel. Na pohrebe som nebol a a ni neviem, kde ju pochovali. Brata tiež niekde odvizli. Najprv bol v Kyjeve a potom skončil myslím v poblatksćh krajinách. Dali mi jeho číslo, ale nedvíha to. Rád by som ho odtiaľ zobral, ale neviem, kde je," povedal na záver.