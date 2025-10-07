Utorok7. október 2025, meniny má Eliška, Elisa, zajtra Brigita

ZÁHADNÁ smrť známeho Rusa: Bývalý šéf Pravdy VYPADOL z okna! Mal znalosti o tajných majetkoch politikov

V Moskve zomrel bývalý šéf vydavateľstva Pravda Vjačeslav Leontiev. Vypadol z okna svojho bytu.
V Moskve zomrel bývalý šéf vydavateľstva Pravda Vjačeslav Leontiev. Vypadol z okna svojho bytu. (Zdroj: X/Centennial Man)
MOSKVA – V ruskej metropole došlo k ďalšej záhadnej smrti Rusa z vysokých kruhov spoločnosti. V minulosti pôsobil ako riaditeľ veľkého ruského vydavateľstva Pravda. Vo všeobecnosti sa vedelo, že jeho vedomosti o tajných majetkoch vysokých politikov, siahajú až k Putinovi. Vyšetrovatelia predbežne pracujú s dvomi verziami smrti.

V západnej časti Moskvy vypadol zo svojho bytu v sobotu 4. októbra známy Rus. Vjačeslav Leontiev (†87) sa zrútil na chodník z výšky 21 metrov. Smrť nastala ihneď po páde. Širokej verejnosti bol známy ako šéf slávnych ruských novín Pravda. Britský Express informuje, že so smrťou tohto Rusa z vysokých kruhov spoločnosti, sa spája viacero otázok. 

Možné cudzie zavinenie

Leontiev sa dostal do popredia novín Pravda ešte v čase ZSSR a na ich čele zostal aj po jeho rozpade v roku 1991. Bol oboznámený s tajným majetkom komunistickej strany. Polícia preto okrem spáchania samovraždy nevylúčila ani možné cudzie zavinenie. 

K smrti Leontieva sa vyjadril aj ruský novinár v exile Andrej Malgin. "Pády z okien pokračujú. Teraz tak skončil Leontiev. Našli ho blízko jeho bytu na ulici Molodogvardeskaja," napísal. Spomenul, že Leontiev mohol v skutočnosti disponovať oveľa väčším majetkom, ako sa zdalo an prvý pohľad. 

"Pôsobilo to tak, akoby bol akýmsi nepriznaným milionárom. Mal skutočne veľa poznatkov o majetkoch straníckych politikov," dodal Malgin.

Vydavateľstvo Pravda bolo v časoch ZSSR najziskovejším podnikom Ústredného výbor KSSZ Komunistickej strany Sovietskeho zväzu). 

Záhadné úmrtia v Rusku

V októbri minulého roku zomrel podobne aj bývalý viceprezident ropnej spoločnosti Jukos Michail Rogačov (†64), keď vypadol z okna svojho bytu v Moskve na desiatom poschodí. V marci 2024 našli viceprezidenta spoločnosti Lukoil Vitalija Robertusa obeseného na toalete vedľa svojej kancelárie.

Z okna mala vypadnúť aj zamestnankyňa ruského ministerstva obrany Marina Yankinová (†58), ktorá mala na starosti rozpočet pre financovanie vojny na Ukrajine. Vo februári 2023 v Petrohrade vypadla v zvýšky 46 metrov. 

