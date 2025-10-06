Obrovský zlom je tu: Rukojemníci Hamasu by sa mohli dostať na slobodu! Trump rokoval o ukončení vojny v Gaze

TEL AVIV - Po dvoch rokoch od krvavého útoku Hamasu na juh Izraela sa začína črtať nádej, že zvyšní izraelskí rukojemníci by sa mohli vrátiť domov. Najnovší mierový plán prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý obsahuje dvadsať kľúčových bodov, totiž po dlhých mesiacoch napätia prijali obe strany konfliktu – Izrael a čiastočne aj palestínske hnutie Hamas.
Prvé náznaky mieru
Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua sú rokovania na historickom prahu. „Sme na pokraji obrovského úspechu. Dúfam, že v najbližších dňoch oznámime návrat všetkých rukojemníkov – živých aj mŕtvych,“ vyhlásil.
Hamas v piatok potvrdil, že je pripravený začať proces výmeny zajatcov. „Sme pripravení vytvoriť podmienky pre výmenu,“ uviedol predstaviteľ hnutia Osama Hamdan. V utorok uplynú presne dva roky od chvíle, keď ozbrojenci Hamasu počas masakru civilistov uniesli viac ako 250 ľudí.
Trump zasahuje osobne
Americký prezident Donald Trump oznámil, že o víkende osobne rokoval s predstaviteľmi Hamasu aj viacerých arabských krajín. „Prebehli veľmi pozitívne rozhovory o prepustení rukojemníkov, ukončení vojny v Gaze a o dosiahnutí dlho očakávaného mieru na Blízkom východe,“ napísal na svojej platforme Truth Social.
V Egypte sa dnes začínajú nepriamé rokovania medzi izraelskou a palestínskou delegáciou. Zúčastňujú sa ich sprostredkovatelia z Egypta, Kataru a Spojených štátov. Podľa agentúry Reuters by sa prvá fáza dohody mohla uzavrieť ešte tento týždeň.
Nádej pre rodiny rukojemníkov
„Som v obrovskom napätí, ale aj v nádeji, že už čoskoro objímem svojho syna,“ priznala Vicky Cohenová, matka zajatého Nimroda Cohena.
Podľa izraelských odhadov zostáva v rukách Hamasu približne 48 rukojemníkov, pričom nažive má byť menej než polovica. Ich návrat by mal sprevádzať masívny výmenný proces – Izrael by výmenou prepustil asi dvetisíc palestínskych väzňov.
Cieľ: zastaviť trojročnú katastrofu
Trumpov plán predpokladá okamžité prímerie po tom, čo Hamas potvrdí počiatočnú líniu izraelského ústupu z Pásma Gazy. „Hneď ako bude táto línia dohodnutá, začne výmena rukojemníkov a väzňov a vytvoríme podmienky pre ďalšiu fázu stiahnutia, ktorá nás priblíži ku koncu tejto trojtisíc rokov trvajúcej katastrofy,“ vyhlásil prezident USA.
Hamas však odmieta vzdať sa zbraní, kým izraelské jednotky zostávajú v Gaze. „Ak nebude okupácia, nebudeme potrebovať zbrane,“ povedal vysoko postavený člen hnutia Mousa Abu Marzúk. Netanjahu ubezpečil, že odzbrojenie Hamasu príde v druhej fáze mierového plánu.
Kto bude vládnuť Gaze
Trumpov dvadsaťbodový plán nepočíta s tým, že by Hamas mal mať v budúcnosti v Pásme Gazy akúkoľvek politickú rolu. Počíta s úplným odzbrojením územia a vytvorením technokratickej palestínskej vlády bez účasti politických strán. Na jej činnosť by dohliadala medzinárodná rada vedená Trumpom.
Stabilitu by mala zaručiť tzv. Medzinárodná stabilizačná sila, zložená z jednotiek arabských krajín a Spojených štátov, ktorá by postupne nahradila izraelskú armádu. Členovia Hamasu, ktorí zložia zbrane, by mohli v Gaze zostať, ostatní by museli odísť do vyhnanstva.
Cena vojny
Konflikt sa začal v októbri 2023 po brutálnom útoku Hamasu, pri ktorom zahynulo približne 1 200 Izraelčanov a ďalších 251 ľudí bolo unesených. Odvtedy izraelská armáda v Pásme Gazy zabila podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva viac než 67 000 Palestíncov.
„Všetci sme spokojní s odpoveďou Hamasu. Potrebujeme už túto vojnu ukončiť,“ povedal vysídlený obyvateľ Rafáhu Naji Badowi.
Po dvoch rokoch hrôzy, strachu a beznádeje sa tak rodinám unesených konečne rozsvietilo svetlo na konci tunela. Ak sa rokovania v Egypte podarí dotiahnuť do konca, Izrael by mohol privítať svojich občanov doma – živých aj tých, ktorých telá zostali v zajatí.