Sexi sériová vrahyňa: Študentka práva má na svedomí 4 ľudí, TAKTO zabila svoje obete, identita prvej šokuje

SAO PAULO – Brazílska polícia pracuje s prípadom, ktorý spadá do kategórie veľmi vážnych trestných činov. Svoje obete si vyberala zámerne s cieľom zabíjať. Tento strašný čin nemala páchať sama, ale s dvomi ďalšími osobami. Zabili aj niekoľko členov zo svojich rodín.
Brazílska študentka, ktorá sa aj v pokročilom veku 36 rokov ešte venovala výuke práva, začala počiatkom tohto roku páchať trestnú činnosť najvyššej kategórie. Ako píše brazílska CNN, Ana Paula Veloso Fernandesová bola obvinená zo štyroch vrážd, pričom jej prvou obeťou bol vlastný otec (65).
Zabíjať mala postupne od januára do mája tohto roku. Denník The US Sun informuje, že na svojich obetiach testovala jed na potkany, ktorý predtým dala ešte desiatim psom. Pomáhať jej mala sestra, dvojča Roberta Cristina a ďalšia kamarátka Michelle Paiva da Silva. Údajne má byť dcérou jednej z obetí.
Fernandesová mala používať rôzne praktiky, aby sa dostala bližšie k svojim obetiam. "Ana Paula mala zo zabíjania potešenie. Nemala pritom žiadnu motiváciu, len chcela zabíjať," udáva The Sun.
Jej prvou obeťou bol už spomínaný otec Marcelo Fonseca (65). Anna Paula sa mala do jeho domu nasťahovať pod zámienkou prenájmu izby. Do štyroch dní ho ale smrteľne otrávila. Maria Aparecida Rodriguesová bola jej druhou obeťou. Našli ju mŕtvu v dome Fonsecu po tom, ako jej Anna Paula ponúkla kávu. Ženy s maali zoznámiť cez zoznamovaciu aplikáciu.
V poradí treťom prípade usmrtila študentka práva Neila Correiu da Silvu, otca jedného z jej kolegov z ročníka. Mal zjesť nejaké jedlo, ktoré mu ponúkla. Očividne v ňom bol jed. Túto vraždu si mala objednať dcéra obete Michelle Paiva da Silva za 4-tisíc brazílskych realov. Poslednú vraždu vykonala Anna Paula na svojom vtedajšom partnerovi Hayderovi Mhazresovi (21). Prípad je v štádiu vyšetrovania, pričom polícia čaká na výsledky toxikológie.