Zomrel bývalý premiér známy pre ospravedlnenia za vojnu: Mal 101 rokov

TOKIO - Bývalý japonský premiér Tomiiči Murajama, najznámejší pre ospravedlnenia za druhú svetovú vojnu, v piatok zomrel vo veku 101 rokov, uviedli tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Murajama bol v úrade v rokoch 1994 až 1996
Murajama bol v úrade v rokoch 1994 až 1996, pričom v prejave k 50. výročiu kapitulácie Japonska vyjadril „hlboký smútok“ nad krutosťami, ktorých sa krajina dopustila v Ázii. „Tomiiči Murajama, otec japonskej politiky, dnes o 11.28 h (4.28 h SELČ) zomrel v nemocnici v meste Óita vo veku 101 rokov,“ uviedol predstaviteľ Socialistickej demokratickej strany na platforme X. Podľa zdroja AFP zomrel bývalý predseda vlády prirodzenou smrťou.
V prelomovom prejave z augusta 1995 Murajama povedal, že „Japonsko... prostredníctvom svojej koloniálnej nadvlády a agresie spôsobilo obrovské škody a utrpenie ľuďom v mnohých krajinách, najmä v ázijských národoch“. „V nádeji, že sa v budúcnosti už žiadna takáto chyba nezopakuje, s pokorou priznávam tieto nepopierateľné historické fakty a opäť vyjadrujem svoj hlboký pocit viny a úprimné ospravedlnenie,“ zdôraznil. Vyhlásenie privítali Spojené štáty a mnohé ázijské krajiny vrátane Južnej Kórey a Číny, ktoré konflikt výrazne ovplyvnil, keďže Japonsko okupovalo veľkú časť juhovýchodnej Ázie a Číny, pripomína Reuters.