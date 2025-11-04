Utorok4. november 2025, meniny má Karol, zajtra Imrich

Ruská speváčka sa vzoprela systému a išla za mreže, nečakané PREKVAPENIE pre fanúšikov: TOTO prezradila pred súdom!

Ruská pouličná speváčka Diana Loginovová (18) Zobraziť galériu (2)
Ruská pouličná speváčka Diana Loginovová (18) (Zdroj: facebook/Julia Schestag)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

PETROHRAD – Za porušenie ruských zákonov hrozí v mnohých prípadoch odňatie slobody. Svoje o tom vedia aj známa lokálna speváčka, ktorá na verejnom priestranstve spievala zakázané texty. Súdy boli v jej prípade nemilosrdné, pričom podobný trest postihol aj jej gitaristu. Pred súdnym konaním ale svojich fanúšikov veľmi milo prekvapili.

Ruská speváčka Diana Loginovová (18), ktorá vystupuje pod menom „Naoko“, si vypočula v stredu 29. októbra v na petrohradskom súde svoj verdikt. Za šírenie zakázaných textov na verejnosti v druhom najväčšom meste Ruskej federácie pôjde za mreže. Informuje o tom RBC s tým, že rovnaký trest čaká aj gitaristu Alexandra Orlova, ktorý ju sprevádzal. 

Dve verzie 

Orlov a Loginovová stihli ešte svojich fanúšikov pred samotným jednaním prekvapiť. Na spoločnom videu, ktoré natáčali na chodbe pred súdnou sieňou najprv všetkým poďakovali za podporu. Na sociálnej sieti Telegram ich sleduje cez 50-tisíc ľudí. Následne zazneli od Naoko tieto slová: "A mimochodom, budeme sa brať."

Koluje však aj iná verzia. Podľa nej mal gitarista Orlov požiadať Naoko o ruku počas jazdy v policajnom aute, ktoré ich dňa 17. októbra prevážalo do väzenia. 

Zakázané piesne 

Speváčka sa mala previniť v dvoch prípadoch. Najprv si vybrala pieseň "You're a Soldier" od speváčky Monetochky (Monetočky), ktorú ruské ministerstvo zahraničných vecí označilo za zahraničnú agentku. Potom spievala "Bright Stripe" od rappera Noize MC (Ivan Aleksejev). Túto pieseň označil súd za šírenie extrémizmu. 

Na videách z námestia v Petrohrade, ktoré začali kolovať po sociálnych sieťach je vidieť speváčku s gitaristom, okolo ktorých sa vytvoril väčší kruh fanúšikov. Všetci pritom spoločne spievajú zakázané piesne. Zábery a popularita od verejnosti boli hlavnými spúšťačmi pre štátne orgány, ktoré začali prípad vyšetrovať. 

Hudobný pár putoval za mreže na 13 dní. Okrem toho im súd uložil pokutu 30-tisíc rubľov (323,18 eur). Sudkyňa uznala pouličnú speváčku vinnou z diskreditácie ruskej armády. V druhom prípade išlo o spomínané šírenie extrémizmu. 

1 euro = 92,90 ruských rubľov

Viac o téme: TrestPožiadanie o rukuGitaristaSúdySpeváčka Obvinenie RuskoPetrohradVäzenieKrimiDiana LoginovováAlexander OrlovNaokoZakázané piesne
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

MIMORIADNY ONLINE Útoky nekončia!
MIMORIADNY ONLINE Útoky nekončia! Ukrajina obvinila Rusko z útoku na detskú nemocnicu v Chersone
Zahraničné
Rusko úspešne otestovalo nové
Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, oznámil Putin
Zahraničné
FOTO V Moskve zomrel bývalý
ZÁHADNÁ smrť známeho Rusa: Bývalý šéf Pravdy VYPADOL z okna! Mal znalosti o tajných majetkoch politikov
Zahraničné
Výbuch továrne na strelivo
VEĽKÝ výbuch neďaleko Moskvy: Na mieste hlásia obete aj ťažko zranených! V celej oblasti vyhlásili núdzový stav
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ivana Gáborík o SŤAHOVANÍ a živote v USA: Takto to vidím ja! Trpké slová
Ivana Gáborík o SŤAHOVANÍ a živote v USA: Takto to vidím ja! Trpké slová
Prominenti
Majself nemal na nájomné ani nákup! A dnes... Koľko by vážil kufor, keby dal doňho všetky peniaze?
Majself nemal na nájomné ani nákup! A dnes... Koľko by vážil kufor, keby dal doňho všetky peniaze?
Prominenti
Vernisáž Európsky Gulag na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
Vernisáž Európsky Gulag na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
Správy

Domáce správy

FOTO Dušičkové peklo na cintoríne:
Dušičkové peklo na cintoríne: Zhrození pozostalí a zvažuje sa aj odstrel, strašiakom sú SRNKY!
Domáce
Ilustračné foto
V stredu ráno sa na celom Slovensku môže vyskytnúť hmla: Platí výstraha
Domáce
Zlodeji áut sa nezastavili
Zlodeji áut sa nezastavili pred ničím: Drogy, útek z miesta nehody a falošné peniaze!
Domáce
V Tribečskom múzeu v Topoľčanoch začala vesmírna expedícia pre deti – čakajú ich tvorivé úlohy
V Tribečskom múzeu v Topoľčanoch začala vesmírna expedícia pre deti – čakajú ich tvorivé úlohy
Nitra

Zahraničné

FOTO Žena sa na všetko
Žena sa na všetko vykašľala a ustlala si na verejnosti pri lampe: Polícia bije na poplach, počty bizarností rastú
Zahraničné
FOTO Ruská pouličná speváčka Diana
Ruská speváčka sa vzoprela systému a išla za mreže, nečakané PREKVAPENIE pre fanúšikov: TOTO prezradila pred súdom!
Zahraničné
Minister dopravy USA Sean
Shutdown americkej vlády môže spôsobiť obmedzenia vo vzdušnom priestore a doprave, varuje minister
Zahraničné
Rusko nepretržite komunikuje s
Rusko nepretržite komunikuje s Venezuelou pre jej konflikt s USA
Zahraničné

Prominenti

Duch Ivety Bartošovej (†48)
Duch Ivety Bartošovej (†48) prehovoril cez známeho hudobníka: MRAZIVÉ slová
Domáci prominenti
Modelka Alena Šeredová prezradila
Porotkyňa talentovej šou odhalila pravdu o svojom EX: Chladný vzťah s deťmi! Takto to medzi nimi bolo
Zahraniční prominenti
Michal Majself Švehla
Majself nemal na nájomné ani nákup! A dnes... Koľko by vážil kufor, keby dal doňho všetky peniaze?
Domáci prominenti
Jonathan Bailey
Najsexi muž sveta je známy: Stal sa ním tento herec!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ticho vo vesmíre prerušila
Ticho vo vesmíre prerušila otázka, ktorú sa všetci hanbia položiť: Dá sa TO tam hore? Astronautka prelomila mlčanie!
Zaujímavosti
Keď príde mŕtvica, máte
Keď príde mŕtvica, máte hodinu: Rozpoznáte jej príznaky?
vysetrenie.sk
Vianoce v septembri?
V septembri stromčeky, v októbri darčeky: Charlotte zmenila pravidlá Vianoc! Niektorí ju hejtujú, iní obdivujú
Zaujímavosti
Nemci majú nový koníček!
Nový trend z Nemecka ŠOKUJE: Po hobby horsingu prichádza dogging! Ľudia chodia VENČIŤ VZDUCH
Zaujímavosti

Dobré správy

Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk
Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Rakúsko bude znova hitom
Rakúsko bude znova hitom lyžiarov: Prečo sa mnoho Slovákov vyberie radšej za hranice?
hashtag.sk

Ekonomika

Štát posiela poškodeným na východe tisícky eur: Pozrite si, kde a koľko dostanú! (foto)
Štát posiela poškodeným na východe tisícky eur: Pozrite si, kde a koľko dostanú! (foto)
Takto by mali rásť dôchodky v ďalších rokoch: Vypočítajte si ich zvýšenie! (kalkulačka)
Takto by mali rásť dôchodky v ďalších rokoch: Vypočítajte si ich zvýšenie! (kalkulačka)
Dovolenka v Bulharsku sa môže predražiť: Šéfka ECB pripúšťa, že euro môže zrýchliť rast cien!
Dovolenka v Bulharsku sa môže predražiť: Šéfka ECB pripúšťa, že euro môže zrýchliť rast cien!
Štát utráca ako nikdy predtým: Deficit napriek konsolidácii medziročne stúpol o vyše tretinu!
Štát utráca ako nikdy predtým: Deficit napriek konsolidácii medziročne stúpol o vyše tretinu!

Šport

Dramatický šláger na Anfielde: Ťahák Liverpoolu s Realom Madrid rozhodol jediný gól
Dramatický šláger na Anfielde: Ťahák Liverpoolu s Realom Madrid rozhodol jediný gól
Liga majstrov
Slavia schytala lekciu od Arsenalu, Neapol s Lobotkom si vylámal zuby na obrane súpera
Slavia schytala lekciu od Arsenalu, Neapol s Lobotkom si vylámal zuby na obrane súpera
Liga majstrov
Díaz ústrednou postavou bitky v Parku princov: PSG ani v presile nezastavil stopercentný Bayern
Díaz ústrednou postavou bitky v Parku princov: PSG ani v presile nezastavil stopercentný Bayern
Liga majstrov
Výsledok, ktorý ide do sveta: Slavia deklasovala Arsenal, už v 32. minúte viedla 3:0!
Výsledok, ktorý ide do sveta: Slavia deklasovala Arsenal, už v 32. minúte viedla 3:0!
Liga majstrov

Auto-moto

TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
Klasické testy
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
Doprava
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava

Kariéra a motivácia

Komplexná pomoc pre osamelých rodičov: Prelomový projekt spája odborníkov a životnú skúsenosť
Komplexná pomoc pre osamelých rodičov: Prelomový projekt spája odborníkov a životnú skúsenosť
Domáce
Práca, v ktorej ťa podržia: Vyber si z pracovných ponúk, kde nejde len o výplatu, ale aj o ľudský prístup
Práca, v ktorej ťa podržia: Vyber si z pracovných ponúk, kde nejde len o výplatu, ale aj o ľudský prístup
Zaujímavé pracovné ponuky
Oblečte si do práce obľúbené pyžamo a pomôžte rodinám zostať spolu
Oblečte si do práce obľúbené pyžamo a pomôžte rodinám zostať spolu
Mediálne spolupráce
Pracovný horoskop na november: Kto zažiari a kto si musí dávať pozor na chyby?
Pracovný horoskop na november: Kto zažiari a kto si musí dávať pozor na chyby?
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Overený recept na krehké linecké koláčiky. Vďaka tomuto triku získajú neodolateľnú chuť.
Overený recept na krehké linecké koláčiky. Vďaka tomuto triku získajú neodolateľnú chuť.
Najlepší recept na vianočné košíčky z Ľadových gaštanov
Najlepší recept na vianočné košíčky z Ľadových gaštanov
Ako dlho variť karfiol pred vyprážaním: Trik, s ktorým sa nerozvarí
Ako dlho variť karfiol pred vyprážaním: Trik, s ktorým sa nerozvarí
Rady a tipy
Domáca chilli omáčka, ktorá perfektne dochutí vaše jedlo
Domáca chilli omáčka, ktorá perfektne dochutí vaše jedlo
Ovocné kompóty a zaváraniny

Technológie

Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Android
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Umelá inteligencia
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Veda a výskum
Putin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôd
Putin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôd
Armádne technológie

Bývanie

Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!

Pre kutilov

Táto jeseň si priam pýta „jablká na lyžičke“! Pripravte si tradičné pyré a hrejivé jablkové kúsky v karameli
Táto jeseň si priam pýta „jablká na lyžičke“! Pripravte si tradičné pyré a hrejivé jablkové kúsky v karameli
Recepty
Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Doplnky a dekorácie
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Údržba a opravy
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Móda z Fashion Live! 2025: Štýlová Zuzana Kanisová a Saša Gachulincová či neprehliadnuteľná Kristína Svarinská s priateľom
Slovenské celebrity
VIDEO: Móda z Fashion Live! 2025: Štýlová Zuzana Kanisová a Saša Gachulincová či neprehliadnuteľná Kristína Svarinská s priateľom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Žena sa na všetko
Zahraničné
Žena sa na všetko vykašľala a ustlala si na verejnosti pri lampe: Polícia bije na poplach, počty bizarností rastú
Ruská pouličná speváčka Diana
Zahraničné
Ruská speváčka sa vzoprela systému a išla za mreže, nečakané PREKVAPENIE pre fanúšikov: TOTO prezradila pred súdom!
Na festivale v New
Zahraničné
OBROVSKÉ nešťastie na KOLOTOČI: Dve dievčatá VYPADLI z kabínky, tretie sa podarilo zachrániť len zázrakom!
Ukrajinské mesto Pokrovsk počas
Zahraničné
Ruský TERČ na Ukrajine: TOTO mesto je pre Moskvu kľúčové! Jeho dobytím by na fronte nastali zmeny

Ďalšie zo Zoznamu