Ruská speváčka sa vzoprela systému a išla za mreže, nečakané PREKVAPENIE pre fanúšikov: TOTO prezradila pred súdom!

PETROHRAD – Za porušenie ruských zákonov hrozí v mnohých prípadoch odňatie slobody. Svoje o tom vedia aj známa lokálna speváčka, ktorá na verejnom priestranstve spievala zakázané texty. Súdy boli v jej prípade nemilosrdné, pričom podobný trest postihol aj jej gitaristu. Pred súdnym konaním ale svojich fanúšikov veľmi milo prekvapili.
Ruská speváčka Diana Loginovová (18), ktorá vystupuje pod menom „Naoko“, si vypočula v stredu 29. októbra v na petrohradskom súde svoj verdikt. Za šírenie zakázaných textov na verejnosti v druhom najväčšom meste Ruskej federácie pôjde za mreže. Informuje o tom RBC s tým, že rovnaký trest čaká aj gitaristu Alexandra Orlova, ktorý ju sprevádzal.
Dve verzie
Orlov a Loginovová stihli ešte svojich fanúšikov pred samotným jednaním prekvapiť. Na spoločnom videu, ktoré natáčali na chodbe pred súdnou sieňou najprv všetkým poďakovali za podporu. Na sociálnej sieti Telegram ich sleduje cez 50-tisíc ľudí. Následne zazneli od Naoko tieto slová: "A mimochodom, budeme sa brať."
Koluje však aj iná verzia. Podľa nej mal gitarista Orlov požiadať Naoko o ruku počas jazdy v policajnom aute, ktoré ich dňa 17. októbra prevážalo do väzenia.
Zakázané piesne
Speváčka sa mala previniť v dvoch prípadoch. Najprv si vybrala pieseň "You're a Soldier" od speváčky Monetochky (Monetočky), ktorú ruské ministerstvo zahraničných vecí označilo za zahraničnú agentku. Potom spievala "Bright Stripe" od rappera Noize MC (Ivan Aleksejev). Túto pieseň označil súd za šírenie extrémizmu.
Na videách z námestia v Petrohrade, ktoré začali kolovať po sociálnych sieťach je vidieť speváčku s gitaristom, okolo ktorých sa vytvoril väčší kruh fanúšikov. Všetci pritom spoločne spievajú zakázané piesne. Zábery a popularita od verejnosti boli hlavnými spúšťačmi pre štátne orgány, ktoré začali prípad vyšetrovať.
Hudobný pár putoval za mreže na 13 dní. Okrem toho im súd uložil pokutu 30-tisíc rubľov (323,18 eur). Sudkyňa uznala pouličnú speváčku vinnou z diskreditácie ruskej armády. V druhom prípade išlo o spomínané šírenie extrémizmu.
1 euro = 92,90 ruských rubľov