PODIVNÉ manévre nad Moskvou: Do vzduchu vzlietlo naraz 15 lietadiel! Útek ruskej smotánky, čo sa stalo?

MOSKVA – I keď je Ruská federácia najväčšou krajinou sveta, na Ukrajine nie je schopná dosiahnuť svoje ciele. Navyše si zrejme necháva otvorené dvierka v prípade, keby došlo k najhoršiemu. Letový radar totiž spozoroval nad Moskvou veľmi prekvapivé aktivity. Okrem toho zrejme odhalil nácvik pre možnú evakuáciu.
Moskovské velenie a elity sa zrejme pripravujú aj na situáciu, kedy budú musieť ruskú metropolu náhle opustiť. V utorok dňa 21. októbra spozoroval portál Itamilradar veľmi nezvyčajnú aktivitu, kedy sa nad Moskvou objavilo náhle 15 lietadiel.
Lietadlá pre VIP osoby
Vypovedalo to hneď o niekoľkých faktoch. Lietadlá sa objavili na oblohe takmer súčasne a všetky leteli jedným smerom, a síce východne od Moskvy smerom k Nižnému Novgorodu. Okrem toho to boli modely, ktoré nie sú súčasťou bežnej leteckej prepravy. Portál spomenul názvy niektorých z nich: Iľjušin IL-76MD, IL-62MK, Tupolev Tu-214PU či dokonca Antonov An-148. Na oblohe bol aj Iľjušin IL-96 v upravenej verzii 300PU, ktorý patrí ministerstvu obrany Ruskej federácie.
Tieto typy lietadiel sa v Rusku používajú na prepravu dôležitých osôb prípadne sú súčasťou misií strategického a vojenského materiálu. Všetky lietadlá zhruba po polhodine zmenili smer a vrátili sa naspäť do Moskvy. Vypovedalo to o veľkej koordinovanej akcii. Hovorí sa dokonca o simulovanej evakuácii vládnych politikov či vojenskej elity.
"Takéto synchronizované lety s účasťou početných lietadiel s nálepkou pre VIP osoby sú mimoriadne zriedkavé. Platí to aj pre ruské letectvo," pripomína portál Itamilradar.