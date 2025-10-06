Pondelok6. október 2025, meniny má Natália, zajtra Eliška, Elisa

DRÁMA a SMRŤ na horách: Záchrana Čechov tesne pod vrcholom, Chorvátom sa stali Alpy osudnými

TIROLSKO/ALPY – Nemecko patrí medzi európske krajiny, ktoré navštevuje pomerne veľa milovníkov hôr. Mnohí si naplánujú výstupy na štíty, pričom ich od toho neodradí ani náhla zmena počasia. Práve toto rozhodnutie sa stalo v jednom prípade osudným, pričom v druhom prišla záchrana v poslednej chvíli.

Česi pod Zugspitze podcenili počasie 

Príroda opäť ukázala svoju silu. Piati nemenovaní českí turisti sa nedávno vybrali do Tirolska, kde mali v pláne z Ehrwaldu vystúpiť na známy štít Zugspitze. Ako informuje Kronen Zeitung, ide o najvyššiu horu v celom Nemecku. Českej skupine sa výstup takmer podaril, ale tesne pred cieľom ich dobehla nerozvážnosť.

Zhruba 400 m pod vrcholom Zugspitze, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 2 962 m, zastihla skupinku silná snehová búrka. Denník pripomína, že jeseň na horách v Tirolsku už začala, pričom sa prejavuje spôsobom, že sneh a ľad sa objavujú aj v nižších nadmorských výškach. Štyria muži a jedna žena sa napriek nepriaznivej predpovedi vybrali v nedeľu 5. októbra z Ehrwaldu a začali stúpať na Zugspitze. 

Napriek tomu, že počasie sa postupne zhoršovalo, všetci piati Česi začali stúpať po Stopselzieherovej trase. "Dole v údolí už v tom čase pršalo. Vo vyšších polohách sa tvoril ľad. V takýchto podmienkach sa neodporúča chodiť do hôr. Počasie sa na horách rýchlo mení a treba sa včas prispôsobovať všetkým poveternostným podmienkam. Bolo to ako korčuľovanie na ľade, no ani jeden z nich nemal mačky," povedal horský záchranár Robin Lutnig s tým, že sila vetra postupne dosiahla až 80 km/h a teplota vzduchu bola okolo -7 stupňov Celzia. 

I keď boli rozdelení do dvoch skupín, tesne pod vrcholom už nemohli ísť vyššie. Od zhruba 14:00 sa snažili privolať si pomoc. Záchranári sa k nim dostali po jazde lanovkou do vyšších miest. K uviaznutým horolezcom sa v extrémnych poveternostných podmienkach dostali o 15:30.

"Turisti nemali na sebe ani optimálne oblečenie do takého počasia. Keď sme k nim dorazili, všetci už boli mierne podchladení. Chvíľami sa zohrievali v prechodných termálnych stanoch, ktoré sme zobrali so sebou. Mali sme dve zastávky," dodal Lutnig. Napokon sa všetci bezpečne dostali až k lanovke, ktorá ich odviezla naspäť do údolia. 

Smrť Chorvátov v Alpách 

Už niekoľko dní pokračovala v slovinských Alpách pátracia akcia po troch nezvestných chorvátskych horolezcoch. Slovinský web 24 ur. Píše, že ich pohltila lavína, ktorá sa zosunula v nedeľu ráno 5. októbra. Pôvodná až sedemčlenná skupina sa vybrala na Velo Polje a Studorský preval, no počas výstupu ich prekvapila lavína. 

V úzkej rokline skončili traja zo skupiny. Ostatní štyria sa udržali na turistickom chodníku. Ešte v ten deň sa do pátracej akcie pustilo 70 záchranárov. Počasie bolo nepriaznivé, no neskôr, keď sa upokojilo, využili aj helikoptéru. V rokline, v hĺbke 150 m lokalizovali prvú nezvestnú osobu. Telo ležalo bez pohybu 1,5 m pod snehom. 

 

Nedelja, 5. oktobra 2025 - za nas izredno dolg in naporen dan. Začeli smo že zgodaj zjutraj, nekateri smo se zbudili v...

Posted by Gorska reševalna služba Radovljica on Sunday, October 5, 2025

S príchodom noci a naďalej zlými podmienkami musela byť záchranná akcia pozastavená, pričom ju opäť spustili nasledujúce ráno. Napokon sa im podarilo nájsť aj ďalších dvoch nezvestných. Obaja boli zahrabaní v snehu. Nejavili žiadne známky života. Ešte v noci dostali od príbuzných jednej z nezvestných osôb súradnice telefónu, čo im pomohlo v pátraní. Išlo o náročný terén so silným nárazovým vetrom, ktorý sa v zlých poveternostných podmienkach stáva nepriechodným.  

Na záchrannej akcii sa zúčastnili tímy zo štyroch staníc a prítomní boli aj psovodi. Turistov hľadalo dokopy viac ako 45 záchranárov. Chorváti údajne pochádzali zo Splitu a okolia. Na zastávke v horskej chate ich mali varovať pred zlými poveternostnými podmienkami, no napriek tomu sa rozhodli v ceste pokračovať. 

