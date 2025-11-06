Štvrtok6. november 2025, meniny má Renáta, zajtra René

V Himalájach je nezvestných sedem talianskych horolezcov: Víchrice a lavíny pripravili o život najmenej deväť ľudí

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
KÁTHMANDU - Sedem talianskych horolezcov je nezvestných v zasnežených Himalájach v Nepále, uviedli v stredu tamojší predstavitelia. Horolezci sú nezvestní od silných víchric a pádu lavíny, ktoré v uplynulých dňoch pripravili o život najmenej deväť ľudí, informuje správa agentúry AFP.

Od piatka bolo v dôsledku lavíny potvrdených deväť obetí na životoch, z ktorých traja boli takisto z Talianska. Ministerstvo zahraničných vecí v Ríme vo vyhlásení uviedlo, že „miestne úrady doposiaľ potvrdili smrť troch Talianov... a nie sú správy o siedmich ďalších Talianoch“. Chodníky sú v odľahlých himalájskych údoliach nepriechodné v dôsledku silných víchric.

Riaditeľ nepálskeho rezortu pre cestovný ruch Himal Gautam potvrdil, že doposiaľ nie sú bezprostredné správy o siedmich osobách, ktoré sú nahlásené ako nezvestné. Nepálske úrady by mali k dispozícii ich záznamy, ak by išlo o horolezcov podnikajúcich technický výstup, čo naznačuje, že nezvestní boli na túre vo vlastnej réžii.

Lavína v Nepále si vyžiadala obete

V pondelok zasiahla lavína skupinu 12 ľudí v základnom tábore 5630 metrov vysokého vrcholu Yalung Ri v strednom Nepále neďaleko hraníc s Čínou. Okrem spomínaných troch Talianov tam prišli o život aj dvaja Nepálčania a jeden nemecký i jeden francúzsky horolezec. Preživší horolezci opisovali, ako na skupinu dopadli „kusy“ ľadu a niektorých z nich pochovali pod snehom. V piatok v západnom Nepále stratili kontakt s dvoma talianskymi horolezcami, o ktorých sa neskôr potvrdilo, že zahynuli pri pokuse o zdolanie 6887 metrov vysokej hory Panbari.

V Nepále sa nachádza osem z desiatich najvyšších vrcholov sveta vrátane Mount Everestu, a krajinu každoročne navštívia stovky horolezcov a turistov. V priebehu minulého týždňa prinieso cyklón Montha do Nepálu silné dažde a sneženie, v dôsledku ktorých zostalo množstvo horolezcov i turistov uviaznutých na obľúbených himalájskych trasách.

Viac o téme: PočasieKatastrofaLavínaHorolezecVíchricaNezvestnýHimaláje
