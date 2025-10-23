Šokovaní Slováci sa obávali najhoršieho: Na radare sa objavil záhadný úkaz, TAKTO to bolo!

BRATISLAVA - Je 21. storočie a aj Slováci sa už môžu v dnešnej dobe interaktívnou formou pozrieť na atmosférické podmienky. Tie sa ukazujú aj na radare, ktorý sníma prechod oblakov a mračien našou krajinou, skúma búrky a tiež vetry. Tentokrát však zachytil niečo, z čoho bolo mnohým na pár sekúnd úzko.
Úkaz sa na webstránke Slovenského hydrometeoroligckého ústavu (SHMÚ). Všetko sa stalo v stredu 22. októbra 2025 o 11:20 hodine. Na snímke sa odrazu na pár sekúnd objavil obrovský artefakt, ktorý mnohým spôsobil studený pot. Podobné vizuály sa totiž objavujú aj v simuláciách spadnutých bômb či podobných javoch. Obzvlášť, keď sa všetko obrazilo zo sekundy na sekundu a potom to náhle zmizlo.
Všetko bolo inak
Našťastie zakrátko na to SHMÚ prišlo s vysvetlením. "Evidujeme poruchu na radare Kojšovská Hoľa. Aktívne pracujeme na jej odstránení. Ďakujeme za pochopenie," napísali krátko predpoludním odborníci na počasie. Táto porucha teda veľmi pravdepodobne zapričínila krátke zobrazenie obrovského artefaktu, ktorý v sebe absorboval celé stredné a východné územie Slovenska a dosahoval až do územia Nitry. Mal dokonca aj medzinárodný presah do území Ukrajiny, Poľska a Maďarska.
Všetko bolo vyriešené o niekoľko hodín neskôr. "Porucha bola odstránená, ďakujeme za trpezlivosť," napísal SHMÚ o 14:00 hodine.