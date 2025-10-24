Extrémna situácia v Slovenskom raji: Turistov vyhnala voda, rokliny uzatvorili! Odstrašujúce zábery

(Zdroj: Facebook/Obec Hrabušice, slovenskyraj.kcorp.sk)
HRABUŠICE – Po výdatných dažďoch sú rokliny Slovenského raja aktuálne nebezpečné a neprístupné. Správa Národného parku Slovenský raj preto od piatka 24. októbra 2025 uzavrela všetky rokliny až do odvolania.
„Prosíme návštevníkov, aby rešpektovali pokyny správy národného parku a nevstupovali do uzavretých úsekov,“ upozornila na sociálnej sieti obec Hrabušice, ktorá je vstupnou bránou do známej turistickej oblasti.
Podľa Správy NP Slovenský raj extrémne stúpla hladina vody po výdatnom daždi, čo spôsobilo, že mnohé chodníky, lávky a rebríky sa ocitli pod vodou. Niektoré úseky zatarasili popadané stromy. Otvorený zostáva iba Prielom Hornádu pre peších turistov. Splav Hornádu je však uzavretý z dôvodu veľkého množstva popadaných stromov.
Suchá Belá (Zdroj: slovenskyraj.kcorp.sk)