Dovolenková tragédia v Chorvátsku: Auto vletelo do mora, medzi obeťami je aj bývalý reprezentant

SENJ – Chorvátskom otriasa tragédia, ktorá si vyžiadala štyri ľudské životy. Pri meste Senj zahynuli dvaja muži a dve ženy z Malty vo veku 66 až 68 rokov, keď sa ich prenajaté auto zrútilo z Jadranskej magistrály do mora. Medzi obeťami je aj bývalý basketbalový reprezentant a rešpektovaný podnikateľ.
Podľa chorvátskej polície k nehode došlo vo štvrtok 2. októbra. Vodič stratil kontrolu nad vozidlom v miernej ľavotočivej zákrute, auto narazilo do ochranných kamenných stĺpikov a následne sa zrútilo do rokliny, pričom skončilo na dne mora. Vozidlo sa potopilo do hĺbky 10 až 15 metrov.
Vo vozidle sa nachádzali dvaja manželia – Jeremy Gambin (†68) s manželkou Lorraine (†67) a Kevin Bonnici (†67) s manželkou Alexandrou (†66). Skupina si auto prenajala na letisku v Záhrebe a smerovala na dovolenku k moru. Žiaľ, domov sa už nikdy nevrátia. Podľa chorvátskej polície sa ako jedna z možných príčin tragédie skúma aj zdravotný kolaps vodiča.
Bývalý reprezentant aj rešpektovaní členovia komunity
Jeremy Gambin bol bývalým basketbalovým reprezentantom Malty a dlhoročným trénerom klubu Luxol. Kevin Bonnici patril medzi aktívnych hráčov a členov basketbalovej komunity. Klub Athleta Basketball Club na sociálnych sieťach uviedol, že „Jeremy a Kevin dali basketbalu obrovskú dávku energie a vášne, na ktorú nikdy nezabudneme“.
Lorraine bola aktívnou členkou miestnej komunity v meste Swieqi, Alexandra sa venovala rodine a dobrovoľníckej činnosti. Obe páry mali deti a vnúčatá. Gambin bol tiež rešpektovaným pedagógom, ktorý učil na škole St. Michael’s. Maltské ministerstvo zahraničia už potvrdilo, že úzko spolupracuje s chorvátskymi úradmi pri vybavovaní všetkých formalít.