Piatok3. október 2025, meniny má Stela, zajtra František

Obrovská tragédia v Chorvátsku: Štyria mladí dovolenkári sú mŕtvi, zrútili sa s autom do mora!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: HGSS Stanica Gospić)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

SENJ – Chorvátskom otriasla šokujúca tragédia. Pri meste Senj vyhasli životy štyroch mladých dovolenkárov z Malty. Skupina si prenajala auto na záhrebskom letisku, no ich jazda sa skončila fatálne – vozidlo zišlo z cesty a zrútilo sa do mora.

Nehoda sa odohrala na rovnom úseku Jadranskej magistrály smerom na mesto Senj. Vodič stratil nad vozidlom kontrolu v miernej zákrute a auto narazilo do dvoch ochranných kamenných stĺpov. Následne sa auto s chorvátskymi značkami zrútilo do hlbokej priepasti a skončilo potopené v mori.

Vo vozidle sa nachádzali dvaja muži a dve ženy. Žiaľ, ani jeden z nich neprežil. Na miesto nešťastia okamžite dorazili záchranné zložky, vrátane chorvátskej horskej záchrannej služby (HGSS). Potápačom sa podarilo vytiahnuť telá obetí z potopeného auta. Vozidlo museli odtiahnuť loďou do neďalekého prístavu Sibinj, keďže v mieste nehody by ho nebolo možné dostať späť na cestu.

Galéria: Obrovská tragédia v Chorvátsku

Polícia potvrdila, že auto bolo prenajaté na letisku v Záhrebe. Podľa neoficiálnych informácií nemusí ísť o klasickú dopravnú nehodu – existuje možnosť, že vodič počas jazdy skolaboval. To však potvrdí až pitva. Zatiaľ sa objavili len neoficiálne správy, že obeťami sú občania Malty. Oficiálne potvrdenie ich identity aj presné príčiny tragédie prinesie až pokračujúce vyšetrovanie a výsledky súdnej pitvy.

Viac o téme: NehodaChorvátskoSenjMalťania
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Chorvátsko plánuje uznať Palestínu
Chorvátsko plánuje uznať Palestínu ako štát: Otázkou je len čas, tvrdí premiér Plenkovič
Zahraničné
Muža s airsoftovou zbraňou
Hrôzostrašné VIDEO: Muž s puškou zastavoval na ceste autá! Jeden z vodičov urobil rázny krok
Zahraničné
Stretnutie s policajtmi vyslanými
Slovenskí policajti počas leta pomohli turistom v Chorvátsku v 284 prípadoch
Domáce
Dráma v Chorvátsku: Muž
Dráma v Chorvátsku: Muž vtrhol do prezidentskej kancelárie a tvrdil, že má bombu!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Rezort ohlásil investíciu na odkanalizovanie stredného Slovenska
Rezort ohlásil investíciu na odkanalizovanie stredného Slovenska
Správy
Krst knihy Igora Kmeťa z pera Mariky Studeničovej: Stalo sa, prisahám!
Krst knihy Igora Kmeťa z pera Mariky Studeničovej: Stalo sa, prisahám!
Prominenti
Na 30. jubilejný ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) sa prihlásilo 291 ilustrátorov zo 42 krajín
Na 30. jubilejný ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) sa prihlásilo 291 ilustrátorov zo 42 krajín
Správy

Domáce správy

Novozámockí kriminalisti zadržali muža,
FOTO Polícia v Nových Zámkoch zadržala muža: V byte našli pervitín a marihuanu určenú na predaj
Domáce
Polícia v Michalovciach do
Polícia v Michalovciach do troch hodín vypátrala muža obvineného z lúpeže na 82-ročnej žene
Domáce
Ján Hargaš
PS vyzýva na zastavenie netransparentného nákupu štátnych IT systémov za 80 miliónov eur
Domáce
Kriminalisti zadržali muža s podozrením na predaj pervitínu a marihuany
Kriminalisti zadržali muža s podozrením na predaj pervitínu a marihuany
Nitra

Zahraničné

Piskor prenáša nebezpečný vírus.
V Nemecku opäť zabíjal bornovírus: Odborníci bijú na poplach! Môže sa šíriť aj inde v Európe
Zahraničné
FOTO Obrovská tragédia v Chorvátsku:
Obrovská tragédia v Chorvátsku: Štyria mladí dovolenkári sú mŕtvi, zrútili sa s autom do mora!
Zahraničné
Španielsko sa môže stať
Španielsko sa môže stať druhou krajinou, kde ústava garantuje ženám právo na interrupciu
Zahraničné
FOTO policajti na mieste štvrtkového
Jednu z obetí útoku na synagógu v Manchestri zrejme omylom zastrelila polícia
Zahraničné

Prominenti

Krst nového albumu Richarda
Návrat na Slovensko? Ema Müller chystá novinku emotívnejšiu ako duet, zapojila celú rodinu
Domáci prominenti
Henrich I. s manželkou
Veľkovojvoda po 25 rokoch ABDIKOVAL: Na trón zasadne TENTO muž!
Zahraniční prominenti
Krst knihy Igora Kmeťa.
Krst knihy Igora Kmeťa: Dubasová vôbec NESTARNE a... TAKTO vyzerá hviezda Slávikov po rokoch!
Domáci prominenti
Tilly Norwood
Nová herečka na scéne: Je krásna a... Nenávidí ju celý Hollywood!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Veľká agáve v Kostolanoch
Davy návštevníkov sa zastavujú pri dome v Čechách: Takáto rarita sa často nevidí! Ľudia nechápu, čo TO vlastne je
Zaujímavosti
Najstaršie mesto Európy: Knóssos
Najstaršie mesto Európy: Knóssos je symbolom záhadnej civilizácie, ktorá predbehla svoju dobu
dromedar.sk
Vedci varujú: Jedna ranná
Vedci varujú: Jedna ranná činnosť ničí kreativitu aj spánok! Robíte ju ihneď po zobudení aj vy? OKAMŽITE prestaňte
Zaujímavosti
Mimozemšťania odhalení? Šokujúce zistenie
Mimozemšťania odhalení? Šokujúce zistenie z Peru! Múmie prekvapili vedcov neľudskými prstami
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Pivo, ktoré milujú aj Slováci: Tri kľúčové zásady počas čapovania
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce

Ekonomika

Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Bitcoin za 165-tisíc dolárov už tento rok? Podľa bankárov reálne, iní hovoria o novej bubline!
Bitcoin za 165-tisíc dolárov už tento rok? Podľa bankárov reálne, iní hovoria o novej bubline!
Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!
Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!
Seniori dostanú s dôchodkom priamo domov aj novinku: Pôjde o dôležité informácie!
Seniori dostanú s dôchodkom priamo domov aj novinku: Pôjde o dôležité informácie!

Šport

Chladoňová tesne nedosiahla na medailu z ME: Zapojila sa do špurtu a mala veľkú smolu
Chladoňová tesne nedosiahla na medailu z ME: Zapojila sa do špurtu a mala veľkú smolu
Cyklistika
VIDEO Agresívne sotil do rozhodcu: Hollý dostal dištanc, nezahrá si poriadne dlho
VIDEO Agresívne sotil do rozhodcu: Hollý dostal dištanc, nezahrá si poriadne dlho
Niké liga
Hancko mu včera večer poslal správu, Calzona iba ťažko hľadal slová: Nechcem súdiť Dávida
Hancko mu včera večer poslal správu, Calzona iba ťažko hľadal slová: Nechcem súdiť Dávida
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Žiadny oddych sa nekoná: Horner sa chce okamžite vrátiť do kolotoča F1, kontaktoval už prvý tím
Žiadny oddych sa nekoná: Horner sa chce okamžite vrátiť do kolotoča F1, kontaktoval už prvý tím
Formula 1

Auto-moto

Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Predstavujeme
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Doprava

Kariéra a motivácia

V akom pracovnom prostredí sa Vám bude dariť najviac?
V akom pracovnom prostredí sa Vám bude dariť najviac?
Prostredie práce
7 vlastností, ktoré odlišujú vysoko úspešných ľudí: Čo sa môžeme naučiť od Taylor Swift?
7 vlastností, ktoré odlišujú vysoko úspešných ľudí: Čo sa môžeme naučiť od Taylor Swift?
Motivácia a inšpirácia
Staň sa tvárou mesta a vyhraj pobyt v Tatrách s Kariera.sk
Staň sa tvárou mesta a vyhraj pobyt v Tatrách s Kariera.sk
KarieraInfo.sk
Rastúce životné náklady nútia šetriť takmer polovicu Slovákov. Najviac trpia nízkopríjmové domácnosti
Rastúce životné náklady nútia šetriť takmer polovicu Slovákov. Najviac trpia nízkopríjmové domácnosti
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Výborné tvarohové pečené buchty jemné ako obláčik
Výborné tvarohové pečené buchty jemné ako obláčik
Buchty a šišky
Umývať huby pred sušením? Pravda, ktorú má poznať každý hubár
Umývať huby pred sušením? Pravda, ktorú má poznať každý hubár
Rady a tipy

Technológie

Rakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádory
Rakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádory
Veda a výskum
Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
Aplikácie a hry
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Bezpečnosť
Od decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromie
Od decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromie
Bezpečnosť

Bývanie

Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú

Pre kutilov

Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najviac žiarlivé znamenia zverokruhu, ktoré vám nedajú vo vzťahu dýchať: Patrí tam aj váš partner?
Partnerské vzťahy
Najviac žiarlivé znamenia zverokruhu, ktoré vám nedajú vo vzťahu dýchať: Patrí tam aj váš partner?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Piskor prenáša nebezpečný vírus.
Zahraničné
V Nemecku opäť zabíjal bornovírus: Odborníci bijú na poplach! Môže sa šíriť aj inde v Európe
Obrovská tragédia v Chorvátsku:
Zahraničné
Obrovská tragédia v Chorvátsku: Štyria mladí dovolenkári sú mŕtvi, zrútili sa s autom do mora!
Hororové varovania priemyselníkov: Firmy
Domáce
Hororové varovania priemyselníkov: Firmy strácajú dôvod investovať, ľudia zostať! Do troch rokov sa zosype priemysel
Konsolidácia nám pojedá obsah
Domáce
Konsolidácia nám pojedá obsah peňaženiek: Šetrenie voličov, v PRIESKUME sa vyjadrili, ktoré sviatky by zrušili!

Ďalšie zo Zoznamu