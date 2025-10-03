Obrovská tragédia v Chorvátsku: Štyria mladí dovolenkári sú mŕtvi, zrútili sa s autom do mora!

SENJ – Chorvátskom otriasla šokujúca tragédia. Pri meste Senj vyhasli životy štyroch mladých dovolenkárov z Malty. Skupina si prenajala auto na záhrebskom letisku, no ich jazda sa skončila fatálne – vozidlo zišlo z cesty a zrútilo sa do mora.
Nehoda sa odohrala na rovnom úseku Jadranskej magistrály smerom na mesto Senj. Vodič stratil nad vozidlom kontrolu v miernej zákrute a auto narazilo do dvoch ochranných kamenných stĺpov. Následne sa auto s chorvátskymi značkami zrútilo do hlbokej priepasti a skončilo potopené v mori.
Vo vozidle sa nachádzali dvaja muži a dve ženy. Žiaľ, ani jeden z nich neprežil. Na miesto nešťastia okamžite dorazili záchranné zložky, vrátane chorvátskej horskej záchrannej služby (HGSS). Potápačom sa podarilo vytiahnuť telá obetí z potopeného auta. Vozidlo museli odtiahnuť loďou do neďalekého prístavu Sibinj, keďže v mieste nehody by ho nebolo možné dostať späť na cestu.
Polícia potvrdila, že auto bolo prenajaté na letisku v Záhrebe. Podľa neoficiálnych informácií nemusí ísť o klasickú dopravnú nehodu – existuje možnosť, že vodič počas jazdy skolaboval. To však potvrdí až pitva. Zatiaľ sa objavili len neoficiálne správy, že obeťami sú občania Malty. Oficiálne potvrdenie ich identity aj presné príčiny tragédie prinesie až pokračujúce vyšetrovanie a výsledky súdnej pitvy.