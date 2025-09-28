Hrôzostrašné VIDEO: Muž s puškou zastavoval na ceste autá! Jeden z vodičov urobil rázny krok

POREČ - Na ulici chorvátskeho prímorského mesta Poreč sa odohrali dramatické minúty. Muž so zbraňou v ruke zastavoval autá, až kým ho jeden z vodičov neprešiel.
Noc plná napätia
Incident sa odohral vo štvrtok okolo 21:15 na Ulici Rajka Stipe v Poreči. Podľa hlásenia občanov neznámy muž s puškou v ruke zastavoval premávku a snažil sa donútiť vodičov zastaviť.
Jeden z motoristov však namiesto toho prudko pridal plyn a muža zrazil. Ten spadol na cestu, kde ho následne spacifikovala polícia.
Nebola to skutočná zbraň
Policajti 40-ročného muža zadržali a zaistili aj jeho zbraň. Ukázalo sa, že nejde o skutočnú pušku, ale o airsoftovú zbraň.
„Muž je podrobený kriminalistickému vyšetrovaniu a zisťujú sa okolnosti celého incidentu,“ uviedla istrijská polícia vo svojom stanovisku.
Video obletelo internet
Dramatickú scénu zachytili kamery a záznam zverejnil portál Istarski.hr. Na videu je vidieť, ako sa muž snaží zastaviť auto, ktoré ho nakoniec zrazí a zhodí na vozovku.