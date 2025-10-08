Karolinu zmenilo frutariánstvo na nepoznanie, ako dospelá vážila len 22 kg! O život prišla počas dovolenky na Bali

BALI – Súčasná doba vyžaduje častokrát od mladých ľudí, aby dobre vyzerali. Niektorí to ale preháňajú až do extrému. Príkladom je mladá študentka, ktorá mala celý život pred sebou. Napriek svojmu pôvabnému vzhľadu sa rozhodla ďalej chudnúť a obmedzila široké spektrum stravy. Osudným sa jej to stalo počas dovolenky.
"Frutariánstvo" patrí medzi najextrémnejšie formy chudnutia. Preslávil ho legendárny zakladateľ Apple Steve Jobs. Ľudia, ktorí si zvolia tento druh stravy, konzumujú výhradne len surové druhy ovocia. Patrila k nim aj 27-ročná poľská študentka Karolina Krzyzaková (†27), ktorá navštevovala University of Leeds vo Veľkej Británii. Ako píše Kursiv, pre frutariánstvo sa rozhodla už ako 19-ročná.
Podľa kamarátov a známych bola Karolina doslova posadnutá zdravým stravovaním, no práve striktné dodržiavanie frutaránstva u nej vyvolalo rapídny pokles hmotnosti. Vyústilo to až do osteoporózy (rednutie kostí). Blízka rodina dokonca spomenula, že trpela aj "hnijúcimi zubami" zažltnutými nechtami a opuchmi na rôznych častiach tela.
"Vedeli sme, že potrebuje lekársku aj psychologickú pomoc, ale komunita jej správanie schvaľovala," prezradil polícii nemenovaný rodinný priateľ.
Smrť počas dovolenky
Napriek všetkým varovaniam sa Karolina tohto spôsobu života nechcela vzdať. Bolo obdobie, kedy vážila len 22 kilogramov. Keď koncom minulého roka odcestovala na Bali, netušila, že domov sa už nikdy nevráti. Dúfala, že tam stretne podobne zmýšľajúcich ľudí. Personál hotela Sumberkina Hill, kde bola ubytovaná, ju opísal ako veľmi vychudnutú až podvýživenú s prepadnutými očami a výrazne viditeľnými kosťami. Niektorí zamestnanci dokonca hovorili, že potrebovala pomoc, aby sa vôbec dostala na izbu.
Odmietla akúkoľvek lekársku pomoc a jediné čo žiadala, bola miska surového ovocia, ktorú jej mali nechávať na chodbe pred dverami. Počas nasledujúcich dní takmer vôbec nevychádzala z izby. Keď sa Karolina prestala ozývať aj kamarátke, ktorá v miestnej Ubude prevádzkuje kaviareň, tá kontaktovala hotel, v ktorom mala byť frutariánka ubytovaná. O tri dni neskôr objavil personál bezvládne telo Karoliny v hotelovej izbe.
Dlhoročné problémy
Karolina sa už ako 18-ročná presťahovala do Veľkej Británie, kde sa začala venovať jóge a popritom preferovala vegánsku stravu. Keď sa dostala do užšej komunity vegánov, rozhodla sa pre frutariánstvo.
Po rokoch, ktoré strávila iba na surovom ovocí, sa podpísali aj na jej zdraví. V roku 2018 musela podstúpiť liečbu pre poruchy príjmu potravy, no takmer okamžite sa vrátila k surovému ovociu. Na sociálnych sieťach si získala fanúšikov cez rôzne "smoothies" a živé vysielanie. Mnohí chválili jej vzhľad napriek tomu, že zdravotný stav sa naďalej zhoršoval.
Smrť poľskej študentky Karoliny Krzyzakovej zdôrazňuje nebezpečenstvo extrémnych stravovacích návykov a zároveň tlak online prostredia cez sociálne siete.