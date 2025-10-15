Chorvátsky Janaf stratil zákazníka pre sankcie USA: Teraz chce rokovať s MOL-om

BUDAPEŠŤ - Chorvátska spoločnosť Janaf prevádzkujúca ropovod Adria stratila svojho najväčšieho zákazníka a teraz chce obchodovať s maďarskou spoločnosť MOL. Janaf od začiatku októbra prišiel o značnú časť svojich príjmov kvôli sankciám USA na srbskú ropnú spoločnosť NIS. Tá bola zaradená do sankčného zoznamu USA, pretože väčšinu jej akcií vlastní Rusko. Informuje o tom server economx.hu.
Janaf, ktorého väčšinovým vlastníkom je chorvátsky štát, sa teraz snaží dohnať stratené príjmy a táto situácia by sa mohla spoločnosti MOL hodiť, píše server. Doteraz 30 percent príjmov Janafu pochádzalo z NIS.
Rokovania s MOL-om o dlhodobej zmluve
Chorvátska spoločnosť rokuje aj so spoločnosťou MOL a podľa agentúry Bloomberg člen predstavenstva Janafu Vladislav Veselica uviedol, že by chceli s MOL-om uzavrieť zmluvu na čo najdlhšie obdobie a s čo najväčším objemom. To by znížilo cenu tranzitu.
Maďarsko závislé od ropovodu Družba
Maďarsko v súčasnosti nakupuje ruskú ropu cez ropovod Družba. Kvôli vojne a rozhodnutiu Európskej komisie by sa však Budapešť mala tejto dodávateľskej trasy a zdroja vzdať. Druhou alternatívou pre nákup ropy je ropovod Adria. Podľa expertov spoločnosti MOL však kapacity tohto ropovodu nemusia stačiť na zásobovanie rafinérií v Bratislave a Százhalombatte.
Pre Maďarsko má spolupráca s Ruskom v oblasti dodávok energie strategický význam. Podľa servera telex.hu to povedal v stredu pre ruský prokremeľský denník Izvestija maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Maďarsko by „fyzicky“ nebolo schopné zásobovať sa ropou bez ropovodu Družba. Szijjártó už niekoľkokrát vyhlásil, že druhý kľúčový ropovod Adria z jadranského pobrežia samostatne nedokáže dodať Maďarsku a Slovensku potrebné množstvo ropy, a že Chorváti chcú len profitovať z vojny na Ukrajine. Toto vyhlásenie však kategoricky poprel Janaf, píše telex.hu.