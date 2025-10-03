Piatok3. október 2025, meniny má Stela, zajtra František

Trumpovi došla s Hamasom trpezlivosť: Vážne slová u ULTIMÁTE, určil si, kedy vyprší čas a potom príde peklo!

Donald Trump dal Hamasu ultimátum. Zobraziť galériu (2)
Donald Trump dal Hamasu ultimátum. (Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon, File)
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že palestínske militantné hnutie Hamas musí súhlasiť s navrhovanou mierovou dohodou pre Gazu do pondelka 0.00 h SELČ. V prípade, ak tak neurobí, sa musí pripraviť na „skutočné peklo“, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Palestínski militanti majú čas do „nedele večera do ŠIESTEJ hodiny washingtonského času,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.„Ak sa nedosiahne táto dohoda, ktorá je POSLEDNOU ŠANCOU, proti Hamasu sa rozpúta PEKLO, aké ešte nikto nevidel,“ dodal prezident USA s tým, že mier na Blízkom východe „nastane tak či onak“.

Donald Trump
Zobraziť galériu (2)
Donald Trump  (Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon)

Biely dom v pondelok zverejnil 20-bodový americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a Hamasom a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s plánom súhlasil.

Izraelom určené zóny na juhu Gazy sú podľa OSN „miestami smrti“ Prečítajte si tiež

Izraelom určené zóny na juhu Gazy sú podľa OSN „miestami smrti“

Hamas v piatok uviedol, že potrebuje viac času na preskúmanie mierového plánu pre Pásmo Gazy. Anonymný vysokopostavený predstaviteľ Hamasu v utorok pre britskú televíziu BBC uviedol, že skupina zrejme mierový plán odmietne, pretože nesúhlasí s dvoma jeho bodmi - odzbrojením hnutia a nasadením Medzinárodných stabilizačných síl (ISF) v Gaze. Hamas si podľa zdroja BBC o americkom pláne myslí, že „slúži izraelským záujmom a ignoruje záujmy Palestínčanov“.

