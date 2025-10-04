Reakcia na Trumpovo ULTIMÁTUM je tu: Hamas súhlasí s časťou mierového plánu!

GAZA - Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok oznámilo, že akceptuje časti mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy vrátane prepustenia všetkých rukojemníkov a vzdania sa moci. O ďalších bodoch sú však podľa hnutia ešte potrebné rokovania.
6:40 Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v sobotu oznámil, že Izrael sa pripravuje na okamžitú realizáciu prvej fázy mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, zameranú na prepustenie izraelských rukojemníkov v Gaze. „Vzhľadom na reakciu Hamasu sa Izrael pripravuje na okamžitú implementáciu prvej etapy Trumpovho plánu, ktorá sa týka prepustenia všetkých rukojemníkov,“ uviedol izraelský úrad vlády vo svojom vyhlásení.
6:34 Viacerí svetoví lídri a sprostredkovatelia v konflikte v Pásme Gazy v sobotu privítali vyhlásenie hnutia Hamas, ktoré prijalo niektoré časti mierového plánu prezidenta USA Donalda Trumpa. Vyhlásenia označili za pozitívny vývoj a možný prelom v úsilí o ukončenie vojny, ktorá trvá takmer dva roky.
6:23 Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok privítal vyhlásenie Hamasu, v ktorom hnutie deklarovalo svoju pripravenosť akceptovať mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa a prepustiť rukojemníkov.
6:12 Holandská vláda v piatok oznámila, že zatiaľ ponechá v platnosti zákaz vývozu dielov pre stíhačky F-35 do Izraela, a to aj napriek rozhodnutiu najvyššieho súdu, ktorý jej nariadil, aby preskúmala svoju politiku týkajúcu sa vývozu zbraní.
Vyhlásenie Hamasu prišlo len niekoľko hodín po tom, čo Trump dal hnutiu ultimátum, že s dohodou musí súhlasiť do pondelka 01.00 h miestneho času (pondelková polnoc SELČ), inak sa proti nemu rozpúta „skutočné peklo“ v podobe ďalších útokov.„Hnutie oznamuje svoj súhlas s prepustením všetkých rukojemníkov – živých aj ostatkov (mŕtvych) – podľa výmenného vzorca zahrnutého v návrhu prezidenta Trumpa,“ uviedol Hamas vo vyhlásení na platforme Telegram a dodal, že je pripravený začať rokovania o podrobnostiach.
Hnutie dodalo, že „opakuje svoj súhlas s odovzdaním správy Pásma Gazy palestínskemu orgánu nezávislých (technokratov) na základe národného konsenzu a s podporou arabských a islamských štátov“.Čo sa týka ďalších otázok, ktoré Trump nastolil v návrhu o budúcnosti Gazy a základných právach Palestínčanov, „tieto zostávajú viazané na kolektívny národný postoj zakorenený v medzinárodných zákonoch a rezolúciách, ktorý sa má riešiť v rámci jednotného palestínskeho rámca – na ktorom sa Hamas zúčastní a prispeje k nemu s plnou zodpovednosťou,“ napísalo hnutie.Podľa agentúry AP nebolo bezprostredne jasné, ako USA a Izrael zareagujú na to, že Hamas súhlasil len s niektorými bodmi mierového plánu.
Trump v pondelok zverejnil 20-bodový americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a Hamasom a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s plánom súhlasil.Navrhovaný plán zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie sa izraelských síl z Pásma Gazy. Nasledovalo by vytvorenie takzvanej Rady mieru, ktorú by viedol Trump. Jej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri.
Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.
Americký prezident Donald Trump v piatok vyzval Izrael, aby okamžite zastavil bombardovanie Pásma Gazy, po tom, čo Hamas oznámil, že príjme niektoré prvky Trumpovho mierového plánu na ukončenie takmer dvojročnej vojny a prepustí všetkých zostávajúcich rukojemníkov, unesených pri útoku zo 7. októbra 2023.„Verím, že sú pripravení na trvalý MIER,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. „Izrael musí okamžite prestať s bombardovaním Gazy, aby sme mohli bezpečne a rýchlo dostať rukojemníkov von! V tejto chvíli je to príliš nebezpečné. Už prebiehajú rokovania o detailoch, ktoré je potrebné doladiť.“
