Prvé slová obetavého Slováka Petra pri Izraeli na VIDEU: Ak sa na toto dívate, bol som unesený!

JERUZALEM/BRATISLAVA - Celá slovenská verejnosť dnes s napätím sleduje dianie v pásme Gazy, kde došlo k vážnemu bezpečnostnému incidentu. Pri plavení sa s humanitárnou pomocou bolo približne 14 lodí náhle zastavených izraelskou armádou a ľudia z nich boli unesení. Medzi nimi je aj Slovák Peter Švestka, ktorý stihol poslať aj mrazivý odkaz!
O incidente medzi prvými tlačovou správou informoval Inštitút ľudských práv, ktorý vyzýval ministerstvo zahraničných vecí na reakciu. Tá po niekoľkých hodinách prišla a priznali, že k incidentu došlo. Unesení ľudia však podľa všetkého nemali byť zranení. Prípad vzbudil veľkú pozornosť aj preto, že na jednej z lodí sa plavila aj prominentná environmentálna aktivista zo Švédska - Greta Thunbergová.
Šokujúce ráno pre našu diplomaciu: ÚNOS Slováka izraelskou armádou! Medzi zadržanými je aj prominentná Greta!
Slovenské publikum sa však o prípad začalo zaujímať podstatne viac po zistení, že medzi unesenými je aj muž, ktorý chcel pomôcť doručiť humanitárnu pomoc a pochádza zo Slovenska. Jeho meno znie Peter Švestka. Zakrátko sa na kanáli globalsumudflotilla na sociálnej sieti Instagram objavilo núdzové video série ľudí z jednotlivých lodí, ktorí žiadajú svoje vlády o primerané kroky, keďže boli unesení. Zo slov Švestku ide mráz po chrbte. V angličtine totiž hovorí: "Volám sa Peter Švestka a pochádzam zo Slovenska. Ak sa na toto dívate, bol som unesený armádou IAF proti mojej vôli. Povedzte mojej vláde, aby prestala napomáhať Izraelu a priviezla ma domov," hovorí Švestka vo videu.
Pozrite si VIDEO s odkazom Petra Švestku, ktorý nahral ešte pred únosom:
"Naše veľvyslanectvo je v úzkom kontakte s izraelským ministerstvom zahraničných vecí, ktoré je v tomto prípade momentálne jediným kontaktným bodom. Požiadali sme ho o oficiálne potvrdenie zatiaľ dostupnej informácie, ktorú evidujeme na sociálnych sieťach, či sa medzi dotknutými osobami nachádza aj občan alebo občania Slovenskej republiky," reagoval medzitým minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SSD).
Izraelská strana uistila, že ľudia sú v dobrom zdravotnom stave
Izraelská armáda zastavila dohromady 14 lodí vezúcich humanitárnu pomoc. "Cestujúci z flotily Hamas Sumud sa na ich jachtách bezpečne a pokojne plavia do Izraela, kde začne proces ich deportácie do Európy. Cestujúci sú v bezpečí a v dobrom zdravotnom stave," uistil izraelský rezort diplomacie na sociálnej sieti X.