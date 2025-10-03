Izraelom určené zóny na juhu Gazy sú podľa OSN „miestami smrti“

ŽENEVA - Organizácia Spojených národov v piatok upozornila, že neexistuje bezpečné miesto pre Palestínčanov, ktorým bolo nariadené opustiť mesto Gaza, a že Izraelom určené zóny v južnom Pásme Gazy sú „miestami smrti“.
Izraelská armáda od augusta, keď pred pozemnou ofenzívou spustila letecké útoky na mesto Gaza, vyzýva tamojších obyvateľov, aby odišli na juh.„Predstava bezpečnej zóny na juhu je absurdná,“ povedal novinárom v Ženeve James Elder, hovorca Detského fondu OSN (UNICEF), ktorý hovoril z Dajr al-Balahu v centrálnej Gaze. „Bomby padajú z neba s desivou predvídateľnosťou; školy, ktoré boli určené ako dočasné prístrešky, sa pravidelne menia na trosky“ a stany s utečencami sú terčmi leteckých útokov.
Izraelská armáda vyzvala Palestínčanov, aby sa presťahovali do „humanitárnej oblasti“ v Al-Mawásí na pobreží tejto palestínskej enklávy, kde im podľa nich bude poskytnutá pomoc, lekárska starostlivosť a humanitárna infraštruktúra.Izrael túto oblasť prvýkrát vyhlásil za bezpečnú zónu na začiatku vojny, ale odvtedy na ňu opakovane útočil s tvrdením, že je cieli na palestínske militantné hnutie Hamas, pripomína AFP.Elder trval na tom, že „vydanie všeobecného alebo paušálneho príkazu na evakuáciu civilistov neznamená, že tí, ktorí zostanú, prídu o svoju ochranu ako civilisti“.
Zároveň varoval, že „takzvané bezpečné zóny... sú aj miestami smrti“. Poukázal tiež na to, že Al-Mawásí „je teraz jedným z najhustejšie osídlených miest na Zemi. „Je groteskne preľudnené a zbavené aj tých najzákladnejších potrieb prežitia,“ upozornil.OSN začala koncom roka 2023 „vyvracať tento koncept jednostranne vyhlásenej bezpečnej zóny,“ povedal Elder.„Zákon je veľmi jasný,“ zdôraznil.„Je zodpovednosťou okupačnej mocnosti – Izraela – zabezpečiť, aby bezpečná zóna mala všetky nevyhnutné podmienky pre prežitie: teda výživu, prístrešie a hygienu,“ spresnil.
Izraelské námorníctvo zadržalo stovky aktivistov: Svet protestuje proti zásahu flotily
„Žiadna z nich nie je prítomná v takej miere, aby zodpovedala danej populácii,“ povedal Elder a dodal, že OSN na začiatku „aspoň predpokladala, že tieto miesta nebudú bombardované“.Za posledných 18 mesiacov však boli Izraelom určené bezpečné zóny zasiahnuté „niekoľko desiatok krát“ a „ľudia v stanoch trpeli náletmi“.Humanitárne organizácie pravidelne upozorňujú, že množstvo naliehavých dodávok povolených do pásma Gazy je výrazne nedostatočné na uspokojenie obrovských potrieb obyvateľstva na palestínskom území obliehanom Izraelom, dodáva AFP.