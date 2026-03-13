Veľký protidrogový zásah: Polícia zaistila veľké množstvo drog a obvinila päť osôb

BRATISLAVA - Polícia obvinila v rámci akcie s krycím názvom Hlavička zameranej na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti päť osôb. Obvinení sú stíhaní pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Organizovaná skupina mala podľa polície pôsobiť najmenej od roku 2024 najmä na území Trnavského a Nitrianskeho kraja. Informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
„Jednotliví členovia skupiny mali konať vzájomne koordinovane, s rozdelenými úlohami a s cieľom získania finančného prospechu. Ich činnosť mala spočívať najmä v zadovažovaní a následnej distribúcii omamných a psychotropných látok,“ uviedol Hájek. Dodal, že v priebehu vyšetrovania bolo zdokumentované obchodovanie s drogami v množstve niekoľkých kilogramov. „Počas realizácie policajnej akcie sme zadržali šesť osôb, z ktorých päť sme obvinili. Zároveň sme vykonali osem domových prehliadok a osemnásť prehliadok iných priestorov a pozemkov,“ dodal.
Objasnil, že polícia pri zásahu zaistila finančnú hotovosť vo výške približne 85.000 eur, ako aj viaceré druhy drog, konkrétne metamfetamín, marihuana a kokaín. „Okrem toho sme zaistili anabolické steroidy a falošné tabakové výrobky vo forme cigariet,“ doplnil Hájek. Spresnil, že počas realizácie akcie poskytli súčinnosť policajti z Krajských riaditeľstiev Policajného zboru v Bratislave a Trnave, ako aj príslušníci Útvaru osobitného určenia a Mobilnej zásahovej jednotky Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ. Hovorca podotkol, že vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje.