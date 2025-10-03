Desivé proroctvo žijúceho Nostradama: Varuje pred tajným armádnym stretnutím! Môže vyvolať novú vojnu

RIO DE JANEIRO - Brazílsky veštec Athos Salomé tvrdí, že nedávne tajné vojenské stretnutie v americkom Quanticu je predzvesťou nového „tichého vojenského konfliktu“, ktorý by mohol zmeniť svetovú rovnováhu.
Proroctvo z Brazílie
Athos Salomé, ktorý sa nazýva „žijúcim Nostradamom“, opäť rozprúdil debatu svojimi temnými víziami. Tentoraz upozorňuje na stretnutie stoviek generálov a admirála na základni Quantico vo Virgínii. Hoci Pentagon tvrdí, že išlo len o rutinné rokovania, Salomé v tom vidí začiatok novej éry – „tichého vojnového scenára“.
Stretnutie, o ktorom sa mlčí
Podľa britského denníka Express sa v Quanticu zišlo okolo 800 vysokopostavených dôstojníkov, pričom diskusie sprevádzal minister vojny Pete Hegseth. Oficiálne sa o programe hovorí len stroho. Pre Salomého je však samotná lokalita – základňa spojená so špeciálnymi operáciami a spravodajskými službami – jasným signálom, že sa riešili citlivé témy ako kybernetická bezpečnosť či nové zbraňové technológie.
„Generálna skúška“ pre veľké zmeny?
„To, čo navonok pôsobí ako obyčajné stretnutie, môže byť v skutočnosti generálkou na zásadné zmeny,“ vyhlásil Salomé. Podľa neho USA zvažujú nové rozmiestnenie svojich síl, a to najmä v napätých regiónoch Blízkeho východu a Ázie. Upozornil aj na to, že rýchle zvolanie takého množstva vysokých dôstojníkov naznačuje buď naliehavú strategickú tému, alebo blížiacu sa krízu.
Riziko rozhodnutí za zatvorenými dverami
Salomé varuje, že to, čo sa deje v uzavretých miestnostiach vo Washingtone, môže mať okamžité dôsledky pre celý svet. „Rozhodnutia prijaté za zatvorenými dverami môžu znamenať vznik nových vojenských blokov, posuny v rovnováhe síl či zmeny v globálnej stratégii Spojených štátov,“ tvrdí veštec.
Najbližšie mesiace budú rozhodujúce
„Nadchádzajúce tri mesiace ukážu, čo sa naozaj skrýva za týmto stretnutím,“ dodal Salomé. Podľa neho nešlo len o vnútorný signál, ale aj odkaz súperiacim mocnostiam: USA sú pripravené vystupovať jednotne.